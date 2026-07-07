인천 일선 소방서장이 특정 직원 승진 청탁…금품수수는 확인 안돼

[인천=뉴스핌] 홍재경 기자 =인천의 일선 소방서장이 직원의 부탁을 받고 소방본부 간부에게 승진을 청탁한 것으로 확인됐다.
인천소방본부 청렴감찰팀은 인천 모 소방서 A 서장에 대해 감찰 조사를 진행한 결과 인사 청탁 사실을 확인했다고 7일 밝혔다.
앞서 소방본부는 지난달 초 A 서장이 직원들로부터 인사 청탁과 함께 해외 골프 접대를 받았다는 신고를 받고 감찰 조사를 진행했다.
감찰팀은 "A 서장이 지난해 인천소방본부 관계자에게 특정 직원의 승진을 청탁해 '부정청탁 및 금품 등 수수의 금지에 관한 법률 위반'과 '소방공무원 행동강령 위반'을 한 것으로 판단된다"고 설명했다.
또 "A 서장은 직원들과 해외 골프 여행을 다녀온 것으로 파악됐으나 비용은 참가자들이 각자 부담해 금품을 수수한 것으로 볼 수 없다"고 했다.
감찰팀은 이번 조사에서 금품 수수나 접대 사실은 확인되지 않아 경찰 고발이나 수사 의뢰는 진행하지 않기로 했다.
인천소방본부는 조만간 A 서장의 징계 의결을 할 계획이다.
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