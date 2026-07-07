무역협회, 차세대 CEO 키운다

AI 핵심 요약beta
- 한국무역협회가 7일 차세대 글로벌 CEO 과정을 신설했다
- 딜로이트 안진회계법인과 공동 운영 MOU를 체결하고 실전형 교육과 컨설팅을 제공한다
- 교육은 9월 3일부터 12월 10일까지 14주간 진행되며 기업 2세·젊은 경영인을 모집한다
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딜로이트 안진과 공동 운영…회계·법률·세무 맞춤형 컨설팅 지원
[서울=뉴스핌] 서영욱 기자 = 한국무역협회는 급변하는 글로벌 통상환경에 대응할 차세대 경영인을 육성하기 위해 'KITA 차세대 글로벌 CEO 과정'을 신설한다고 7일 밝혔다.
이번 과정은 글로벌 통상과 공급망, 인공지능(AI), ESG를 비롯해 신시장 진출, 기업 승계, 투자, 조직문화 등 4개 분야를 중심으로 구성했다.
실제 기업 2세 경영 사례와 AI 활용 실습, 토론을 결합한 실전형 교육을 통해 참가자들이 자사 성장 전략을 직접 수립할 수 있도록 했다.
무역협회는 이날 서울 삼성동 트레이드타워에서 딜로이트 안진회계법인과 교육과정 공동 운영을 위한 업무협약(MOU)을 체결했다. 양측은 회계·법률·세무 분야 맞춤형 컨설팅과 원우 전용 핫라인도 지원할 계획이다.
교육은 오는 9월 3일부터 12월 10일까지 14주간 매주 목요일 진행된다. 모집 대상은 기업 2세와 젊은 경영인, 차세대 경영 후보자, 임원 등이며 참가 신청은 무역협회 홈페이지에서 받는다.
syu@newspim.com