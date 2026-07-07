호프집서 만난 산업부 장관과 청년들…'2030 자문단' 42명 출범

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제3기 청년자문단 총 42명으로 구성

학생·연구원·기업인·청년인턴 등 참여

김 장관 "청년 제안 중요한 동력될 것"

[세종=뉴스핌] 김하영 기자 = 산업통상부(장관 김정관)가 전 부처 최대 규모의 2030청년자문단을 출범시키고 산업정책 전반에 청년들의 의견을 적극 반영한다.

산업부는 정책 전반에 정책자문을 수행할 제3기 2030청년자문단을 구성하고 발대식을 개최했다고 7일 밝혔다.

이번 제3기 청년자문단은 기존 제2기 26명보다 60% 이상 늘어난 총 42명으로 구성됐다. 정부부처 청년자문단 가운데 가장 큰 규모다.

이번 청년자문단에는 학생, 스타트업 대표, 연구원, 기업인, 청년인턴 등 다양한 분야에서 활동하는 청년들이 참여했다. 이에 산업 현장과 일상에서 체감하는 문제의식과 정책 수요를 폭넓게 수렴할 수 있을 것으로 기대된다.

특히 비수도권 청년이 전체의 50%, 여성 청년이 40% 이상 참여하는 등 지역과 성별에 따른 다양한 경험과 아이디어가 산업부 정책에 균형 있게 반영될 수 있는 기반을 마련했다.

[AI 일러스트=김하영 기자] 2026.07.07 gkdud9387@newspim.com

제3기 청년자문단은 기존 산업, 자원안보, 무역통상 등 3개 분과에 더해 '지역' 분과를 신설하고 총 4개 분과로 운영된다. 산업부는 이를 통해 지역산업과 청년 일자리, 산업현장의 애로사항 등 청년과 지역이 함께 직면한 과제를 체계적으로 논의해 나갈 계획이다.

발대식은 1부 설명회와 2부 간담회로 나눠 진행됐다. 특히 간담회는 청년들과 격의 없이 소통하기 위해 서울 중구의 한 호프집에서 '호프 간담회' 형식으로 열렸다.

김정관 산업통상부 장관은 "지금 세계는 빠르게 변화하고 있으며 경쟁 역시 그 어느 때보다 치열해지고 있다"며 "판이 흔들리는 위기일수록 청년들의 창의적이고 도전적인 아이디어와 제안이 우리 정책의 중요한 동력이 될 수 있다"고 말했다.

이어 "산업부가 '지역에는 성장을, 기업에는 활력을' 만들어 가고자 하는 데에는 아직 완성해야 할 과제가 많다"며 "여기에 '청년에는 미래를'이라는 핵심 가치를 더해 청년들이 어느 산업 분야, 어느 지역에 있든 충분한 기회와 희망을 가질 수 있도록 정책적 노력을 지속하겠다"고 강조했다.

gkdud9387@newspim.com