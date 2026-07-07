무협, 한-UAE CEPA 활용 아부다비 진출 지원

AI 핵심 요약beta
- 한국무역협회가 7일 ADIO와 한-아부다비 경제협력 웨비나를 개최했다.
- 행사에서 아부다비 비즈니스 환경과 첨단 제조·모빌리티 등 유망 분야 진출 전략을 소개했다.
- 무역협회는 한-UAE CEPA 발효를 계기로 우리 기업의 새로운 비즈니스 기회 발굴을 기대했다.
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이커머스·헬스케어·에너지까지 협력 확대…UAE 시장 공략 지원
[서울=뉴스핌] 서영욱 기자 = 한국무역협회는 아부다비투자사무소(ADIO)와 공동으로 '한-아부다비 경제협력 유망분야 웨비나'를 개최했다고 7일 밝혔다.
이번 행사는 지난 5월 한-UAE 포괄적경제동반자협정(CEPA) 발효를 계기로 확대되는 양국 산업 협력에 맞춰 국내 기업에 아부다비 시장 동향과 진출 전략을 제공하기 위해 마련됐다.
무역협회는 이날 첨단 제조와 모빌리티를 시작으로 이커머스, 헬스케어, 에너지 등 유망 분야를 주제로 웨비나를 순차적으로 진행할 계획이다.
웨비나에서는 아부다비의 비즈니스 환경과 첨단 제조 진출 전략, 스마트·자율주행차 산업 클러스터(SAVI), 현지 투자 절차 및 인센티브 등이 소개됐다.
ADIO는 전기차 공급망과 정밀 제조 분야에서 한국 기업의 투자 기회를 강조했으며, 현지 산업단지와 미래 모빌리티 실증 인프라를 설명했다. 이어 국내 기업의 인공지능(AI), 자율주행, 방산 분야 협력 사례도 공유됐다.
이상준 무역협회 국제협력본부장은 "한-UAE CEPA 발효로 관세 인하와 첨단산업 협력이 본격화하고 있다"며 "우리 기업들이 새로운 비즈니스 기회를 발굴하는 계기가 되길 기대한다"고 말했다.
syu@newspim.com