넥써쓰, 온체인 게임 플랫폼 '원'에 9종 게임 공개

AI 핵심 요약beta
- 넥써쓰가 7일 온체인 플랫폼 '원'에 올릴 게임 9종과 단독 퍼블리싱작 '프로스트 킹덤'을 올해 순차 출시한다고 밝혔다
- MMORPG 라펠즈M·아스텔리아M·메틴: 파멸의 서곡·트리 오브 세이비어M 등과 다양한 장르 신작을 공개했다
- 웹3 SLG '프로스트 킹덤'과 AI 기반 카드 게임 '엘레밈탈' 등 신작과 함께 메인넷·토큰을 원체인·원으로 전환할 계획이다
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[서울= 뉴스핌] 정승원 기자= 넥써쓰가 온체인 게임 플랫폼 '원(ONE)'에 올릴 게임 9종을 공개했다. MMORPG부터 전략 시뮬레이션, 카드 게임 등 다양한 장르를 포함하며 단독 퍼블리싱 타이틀인 '프로스트 킹덤'을 시작으로 올해 안에 순차적으로 출시할 예정이다.
라인업의 중심은 MMORPG다. 'PC 게임 라펠즈'를 모바일로 옮긴 '라펠즈M'은 자유도 높은 성장과 대규모 전투를 특징으로 한다. '아스텔리아M'은 60여 종의 소환수를 조합하는 전략적 전투와 5개 직업 덱 구성을 핵심으로 한다.
2000년 출시된 웹젠의 PC 온라인 게임 '메틴'을 모바일로 재구성한 '메틴: 파멸의 서곡'과 동화풍 그래픽의 '트리 오브 세이비어M' 글로벌 버전도 포함됐다.
MMORPG 외에도 다양한 장르가 있다. 넥써쓰가 단독 퍼블리싱하는 '프로스트 킹덤'은 중세 배경의 전략 시뮬레이션에 건물과 병력을 합성해 성장하는 머지 방식을 결합한 웹3 SLG다.
AI 기술을 활용한 신작도 포함됐다. '엘레밈탈'은 원소 시스템 기반의 전략형 PVP 카드 게임으로, 이용자가 텍스트 입력으로 카드 스킨을 직접 만드는 사용자 생성 콘텐츠(UGC) 기능을 갖췄다.
이 외에도 서브컬처 감성의 수집형 RPG '제미니 시드', 신화를 소재로 한 '캐노니제이션 오브 더 갓즈', 경쟁 콘텐츠와 액션성을 강조한 '크로니클스 오브 더 셀레스티얼 웨이' 등이 포함된다.
한편 넥써쓰는 메인넷 크로쓰(CROSS)를 원체인(ONEChain)으로, 네이티브 토큰 크로쓰($CROSS)를 원($ONE)으로 전환할 계획이다.
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