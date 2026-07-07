"AI 시대 노동시장 대전환…새 고용 패러다임 필요"

OECD "AI, 연간 노동생산성 최대 0.9%p↑…교육훈련 확대해야"

전문가들 "숙련 사다리 복원·재숙련 강화로 전환 충격 줄여야"

[서울=뉴스핌] 서영욱 기자 = 인공지능(AI) 확산으로 노동시장 구조가 빠르게 재편되는 가운데 생산성 향상과 고용 안정을 함께 달성하기 위해서는 기존 제도 보완을 넘어 새로운 고용 패러다임을 마련해야 한다는 제언이 나왔다. AI가 일자리를 단순히 대체하기보다 직무와 필요한 역량을 바꾸는 만큼 교육훈련과 재숙련, 직무 전환 지원을 강화해야 한다는 것이다.

한국경제인협회는 7일 서울 여의도 FKI타워 컨퍼런스센터에서 'AI와 일자리의 공존: 노동시장의 구조적 변화와 대응전략' 세미나를 개최했다.

김창범 한경협 부회장은 개회사에서 "글로벌 기업들이 AI 기술 혁신을 빠르게 추진하는 상황에서 경직된 노동시장 구조를 유지해서는 AI 시대 경쟁력을 확보하기 어렵다"며 "AI 시대에 맞는 새로운 고용 패러다임을 모색해야 한다"고 말했다.

김창범 한국경제인협회 부회장을 비롯한 내빈들이 7일 FKI타워 컨퍼런스센터에서 열린 'AI와 일자리의 공존: 노동시장의 구조적 변화와 대응전략 세미나'에 참석해 기념촬영을 하고 있다. 이번 세미나는 AI 확산에 따른 고용 구조의 전환 과정에서 생산성 향상과 고용 불안정이 동시에 심화되는 상황에 대응하고, 고용 안정과 산업 경쟁력을 함께 제고하기 위한 정책 방안을 모색하기 위해 마련됐다. 사진 왼쪽부터 노민선 중소벤처기업언구원 실장, 이철희 서울대 교수, 김창범 한경협 부회장, 정철 한경협 CRO 겸 한경연 원장, 길은선 산업연구원 연구위원, 유진성 한경연 수석연구위원 [사진=한경협]

김영훈 고용노동부 장관도 영상 축사를 통해 "AI 전환은 생산성을 높이는 동시에 일부 직무와 계층에는 고용 불안을 초래하는 이중적 변화를 가져오고 있다"며 산업과 직무별 영향을 분석하고 맞춤형 고용안전망을 마련하겠다고 밝혔다.

첫 번째 세션에서는 스테인 브루크 경제협력개발기구(OECD) 선임경제학자가 AI로 인한 변화는 일자리 자체의 소멸보다 직무 재편에 주목해야 한다고 강조했다. 그는 OECD 연구를 인용해 AI가 향후 10년간 연간 노동생산성 증가율을 0.4~0.9%포인트 높일 잠재력이 있지만 직업군별 영향은 다르게 나타날 것으로 전망했다. 이어 데이터 해석과 문제 해결, 창의성 등 AI를 보완하는 역량의 중요성이 커질 것이라며 근로자 대상 AI 교육훈련 확대와 중소기업·취약계층 지원이 필요하다고 제언했다.

이철희 서울대 교수는 AI 기술이 금융·법률 등 고숙련 직무에는 빠르게 확산되는 반면 향후 인력 부족이 예상되는 돌봄과 운송, 음식점 등은 대체가 쉽지 않아 노동수급 불균형이 지속될 수 있다고 진단했다. 그는 청년층이 숙련을 쌓을 수 있는 초급 일자리가 줄어드는 만큼 정부가 채용과 교육훈련을 지원해 '숙련 사다리'를 복원해야 한다고 강조했다.

이어진 세션에서는 AI를 인력 대체 수단이 아니라 생산성을 높이는 보완 기술로 활용해야 한다는 의견이 제시됐다. 길은선 산업연구원 연구위원은 위험하거나 반복적인 업무는 AI가 맡고 사람은 판단과 예외 처리 등 고부가가치 업무에 집중하도록 직무를 재설계해야 한다고 제안했다.

르네이 탄 싱가포르 평생학습연구소 부원장은 싱가포르의 '스킬스퓨처(SkillsFuture)' 사례를 소개하며 학력보다 실무 역량을 중심으로 인재를 채용·육성하는 '스킬스 퍼스트(Skills-First)' 체계로 전환할 필요가 있다고 말했다.

패널토론에서는 AI 시대에는 창업 지원과 업스킬링, 리스킬링을 병행하고 근로자의 역량을 분석해 성장 분야로 이동할 수 있도록 지원하는 체계 구축이 필요하다는 의견이 제시됐다.

syu@newspim.com