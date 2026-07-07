깊이가 다른 글로벌 투자 정보 GAM - 맛보기편 (7/7)

AI 핵심 요약beta
- AI 경쟁의 승부처가 칩 통제력으로 옮겨갔다.
- SK하이닉스 미국행에 큰손이 몰리며 기대가 커졌다.
- 엔비디아·리비안 등 미 증시 특징주 이슈가 이어졌다.
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고품격 글로벌 투자 매체 GAM(Global Asset Management)이 7월7일 제공한 콘텐츠입니다.
AI 경쟁의 승부처가 바뀐다…'모델 성능'에서 '칩 통제력'으로
SK하이닉스 미국행에 몰린 큰손들…흥행 기대 3가지 이유
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