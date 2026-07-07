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우리금융, 스타트업 성장사다리 구축…7조 생산적 투자 로드맵 공개

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  • 우리금융그룹이 7일 스타트업 발굴부터 IPO까지 지원하는 연속형 모험자본 공급체계를 본격 가동했다
  • 향후 5년간 90조원 생산적·포용금융 중 7조원을 혁신기업·지역 스타트업 투자에 투입해 단계별 금융지원 로드맵을 구현한다
  • 디노랩·CVC·우리벤처파트너스·우리투자증권 등 은행·증권·VC·PE가 총출동해 지역 스타트업 육성과 생산적 금융 선순환 체계를 추진한다

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

5년간 생산적·포용금융 90조 추진
에이젠글로벌·딜리버리랩 등 성장사례
모험자본 공급체계 본격 가동

[서울=뉴스핌] 전미옥 기자 = 우리금융그룹이 스타트업 발굴부터 투자, 여신, 후속 투자, 기업공개(IPO)까지 이어지는 '연속형 모험자본 공급체계'를 본격 가동한다. 향후 5년간 추진하는 90조원 규모의 생산적·포용금융 가운데 7조원을 생산적 투자에 투입해 혁신기업 성장과 지역 스타트업 육성을 동시에 지원한다는 구상이다.

우리금융그룹은 7일 오전 서울 중구 본점에서 '2026 우리금융경영연구소(WFRI) 컨퍼런스'를 열고 스타트업 지원 체계와 생산적 금융 비전을 소개했다. 이번 행사는 우리금융이 지난해부터 추진 중인 '미래동반성장프로젝트'의 일환으로 마련됐다.

[서울=뉴스핌] 전미옥 기자 = 강정석 에이젠글로벌 대표가 7일 서울 중구 우리은행 본점에서 열린 '2026 WFRI 컨퍼런스'에서 발표하고 있다. 2026.07.07 romeok@newspim.com

특히 이날 컨퍼런스에는 에이젠글로벌을 비롯해 부동산 테크기업 테라파이, 카드리스 핀테크기업 캐시멜로, 식자재 유통 혁신기업 딜리버리랩, AI 기반 신발 제조기업 크리스틴컴퍼니 등 디노랩 출신 스타트업 5개사가 참여해 생산적 금융 성공사례를 소개했다. 이들 기업은 우리금융과의 협업이 초기 고객 확보와 사업모델 검증, 금융권 레퍼런스 축적, 후속 투자 유치, 해외 진출에 도움이 됐다고 입을 모았다.

먼저 에이젠글로벌은 우리은행과의 협업을 계기로 AI 금융 솔루션을 개발하며 성장의 첫 발판을 마련했다. 이후 코로나19를 거치며 동남아 전기바이크 금융 사업으로 영역을 넓혔고, 이 과정에서 우리금융그룹이 첫 여신 공급자로 나서며 스케일업을 뒷받침했다. 강정석 에이젠글로벌 대표는 "그랩 등 모빌리티 플랫폼과 협업을 시작했을 때 처음으로 우리금융이 여신을 공급해줬다"며 "당시 500대 수준이던 전기바이크 금융 사업이 현재 2만대 규모로 확대됐다"고 설명했다. 에이젠글로벌은 현재 인도네시아 11개 도시를 비롯해 베트남, 태국, 필리핀 등으로 사업을 넓히고 있다.

딜리버리랩도 우리금융그룹의 디노랩 투자를 통해 성장한 기업이다. 딜리버리랩은 식자재 유통 과정의 비효율을 데이터와 물류 기술로 개선한 스타트업으로, 우리금융의 투자를 기반으로 사업 확장과 지역 진출을 추진하고 있다.

이원석 딜리버리랩 대표는 "AI나 반도체 같은 빅테크 영역도 중요하지만 유통·물류처럼 소비자가 체감할 수 있는 산업의 디지털 전환도 시급하다"며 "이런 분야에 투자가 활성화되면 지역경제와 소상공인 생태계 활성화로 이어질 수 있다"고 말했다. 이어 "스타트업은 창업, 성장, 스케일업, 프리IPO까지 단계별 금융 지원이 필요하다"며 "단순한 투자나 대출을 넘어 기업과 금융사가 고객 접점 데이터를 기반으로 협업 모델을 발굴하는 것이 중요하다"고 강조했다.

디노랩은 우리금융의 스타트업 육성 플랫폼이다. 올해 6월 기준 지난 7년간 디노랩을 통해 발굴·육성한 스타트업은 231개사다. 그룹의 누적 스타트업 투자금은 4700억원에 달한다. 우리금융은 2024년 50억원 규모의 디노랩 1호 펀드를 조성해 딜리버리랩 등 8개사에 투자했고, 2025년에는 100억원 규모의 2호 펀드를 조성해 크리스틴컴퍼니 등 12개사에 투자했다. 올해 4월 조성된 3호 펀드는 총 20개사에 200억원을 지원하는 것을 목표로 하고 있다.

◆스타트업 발굴부터 IPO까지…'연속형 모험자본' 본격 가동

우리금융그룹은 이날 향후 5년간 추진하는 90조원 규모의 생산적·포용금융 가운데 '7조원 규모의 생산적 투자'에 대한 구체적인 로드맵을 공개했다. 스타트업의 발굴부터 IPO(기업공개)까지 전 과정을 끊김 없이 지원하는 '연속형 모험자본 공급체계'를 본격 가동해 대한민국 미래 성장 동력과 지역 균형 발전을 동시에 견인한다는 구상이다.

[자료= 우리금융그룹]

우리금융그룹은 이를 위해 지주를 중심으로 은행, 증권, 캐피탈, 벤처캐피탈(VC), 프라이빗에쿼티(PE) 등 계열사가 함께 참여하는 지원 체계를 마련했다. 초기 단계 기업은 디노랩과 디노랩 펀드를 통해 발굴·육성하고, 성장 단계 기업은 CVC 펀드를 통해 후속 투자를 지원한다. 이후 스케일업과 프리IPO 단계에서는 우리벤처파트너스와 우리투자증권이 대규모 투자와 IPO 주관 등 자본시장 연계를 맡는 방식이다.

초기 단계 기업은 500억원 미만 규모의 디노랩 펀드를 통해 지원하고, 성장 단계 기업은 1000억원 미만 규모의 CVC 펀드를 통해 투자한다. 이후 스케일업 및 Pre-IPO 단계에서는 1000억원 이상 규모의 펀드를 운용하는 우리벤처파트너스와 우리투자증권이 대규모 투자와 기업공개(IPO)를 지원하는 등 성장 단계별 금융지원을 제공한다.

관련해 우리금융그룹은 2022년 500억원 규모의 CVC 1호 펀드를 조성해 34개사에 투자했으며, 현재 700억원 규모의 2호 펀드 조성을 추진 중이다. CVC 펀드는 일반 벤처펀드와 달리 금융그룹이 전략적 목적을 갖고 운영하는 투자 펀드로, 디노랩을 통해 발굴된 유망 기업에 후속 성장 자금을 공급하는 역할을 맡는다.

스케일업 이후 단계에서는 우리벤처파트너스와 우리투자증권이 기업 성장의 연결고리 역할을 한다. 우리벤처파트너스는 성장 가능성이 높은 혁신기업에 후속 투자를 제공하고, 우리투자증권은 IPO 주관과 자본시장 연계를 통해 투자금 회수와 추가 자금 조달을 지원한다. 우리금융은 이를 통해 스타트업 지원을 일회성 투자나 보육 프로그램이 아니라 성장 단계별로 이어지는 금융 공급 체계로 만들겠다는 방침이다.

지역 스타트업 육성도 주요 과제로 제시됐다. 우리금융은 현재 서울 2곳, 경남·충북·부산·전북 등 비수도권 4곳, 베트남 1곳 등 총 7개의 디노랩센터를 운영하고 있다. 2024년 이후 디노랩이 발굴·육성한 지역 스타트업은 69개사로, 같은 기간 신규 선발 기업의 약 66%를 차지했다. 디노랩 펀드 운용 이후 누적 투자 건수 중 지방 기업 비중도 55%로 절반을 넘었다.


◆은행·증권·VC·PE 총출동…생산적 금융 선순환 논의

이날 현장에서는 박성민 우리은행 투자금융본부장, 박현주 우리투자증권 CM본부장, 이병헌 우리프라이빗에퀴티자산운용 PE본부장, 천지웅 우리벤처파트너스 VC그룹장, 이경민 우리금융캐피탈 신기술금융부장 등 그룹 투자 전문가들이 첨석해 혁신기업 성장 단계별 금융지원 방안도 논의했다.

우리은행은 대규모 시설투자와 M&A, 글로벌 진출 과정에서 필요한 맞춤형 금융솔루션 제공 방안을 소개했으며, 우리투자증권은 IPO를 통해 혁신기업과 투자자를 연결하는 생산적 금융의 선순환 구조를 강조했다. 우리벤처파트너스와 PE자산운용은 기업의 성장 단계와 시장 환경을 고려한 후속 투자 전략을, 우리금융캐피탈은 디노랩 펀드를 기반으로 한 스타트업 발굴과 계열사 협업 확대 사례를 공유했다.

[서울=뉴스핌] 전미옥 기자 = (왼쪽부터) 박정훈 우리금융경영연구소 대표, 이병헌 우리프라이빗에쿼티 PE본부장, 천지웅 우리벤처파트너스 VC그룹장, 박현주 우리투자증권 CM본부장, 이경민 우리금융캐피탈 신기술금융부장, 박성민 우리은행 투자금융본부장이 7일 서울 중구 우리은행 본점에서 열린 '2026 WFRI 컨퍼런스'에서 패널토론을 진행하고있다. 2026.07.07 romeok@newspim.com

특히 패널들은 생산적 금융이 단순한 자금 공급을 넘어 기업 성장 단계에 맞춰 끊김 없이 지원하는 '연속형 금융' 체계로 발전해야 한다는 데 의견을 모았다.

천지웅 우리벤처파트너스 VC그룹장은 "혁신 기술이 사라지지 않고 성숙할 수 있도록 시간을 벌어주는 것이 벤처투자의 역할"이라고 말했다. 그는 코로나19 백신 개발사 모더나 사례를 언급하며 "10년 넘게 제품을 만들지 못했지만 지속적인 금융 지원이 있었기 때문에 전 세계적인 위기 상황에서 역할을 할 수 있었다"고 설명했다.

이병헌 우리프라이빗에퀴티자산운용 PE본부장은 "스타트업은 기존 기업이 해결하지 못한 문제를 파악하고 새로운 시장을 창출하는 것이 본질"이라며 "전통 금융이 커버하지 못하는 신규 성장동력에 자금을 지원하는 것이 생산적 금융의 핵심"이라고 강조했다.

우리금융은 이번 컨퍼런스를 계기로 투자·자본시장 중심의 생산적 금융을 확대하고 혁신기업의 성장 단계에 맞춘 금융지원에 속도를 낼 계획이다. 매월 지주와 계열사가 함께하는 그룹 '첨단전략산업 금융협의회'를 통해 혁신기업에 대한 금융지원 방안을 논의하고, 우리금융경영연구소도 현장 기업들이 체감하는 자금조달 애로사항과 금융 수요를 그룹 전략에 반영한다는 방침이다.

romeok@newspim.com

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호날두 '눈물의 라스트 댄스' [서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 크리스티아누 호날두의 마지막 월드컵이 16강에서 막을 내렸다. 포르투갈은 축구계에서 가장 뜨거운 라이벌 매치 중 하나인 '이베리아 더비(Iberian Derby)'에서 스페인의 벽을 넘지 못하고 고개를 숙였다. 스페인(FIFA 랭킹 2위)은 7일 오전 4시(한국시간) 미국 텍사스주 댈러스 스타디움에서 열린 2026 FIFA 북중미 월드컵 16강전에서 포르투갈(7위)을 1-0으로 제압했다. 스페인은 12년 만에 월드컵 8강 무대를 밟았다. 반면 자신의 6번째 월드컵이자 마지막 무대임을 선언했던 호날두는 눈물을 보이며 씁쓸하게 그라운드를 떠났다. [댈러스 로이터=뉴스핌] 박상욱 기자=포르투갈의 호날두가 7일(한국시간) 북중미 월드컵 스페인과의 16강전을 마치고 눈물을 흘리고 있다. 2026.7.7 psoq1337@newspim.com 양 팀은 4-2-3-1 포메이션으로 맞불을 놨다. 스페인은 미켈 오야르사발을 최전방에 뒀고 다니 올모, 라민 야말 등이 지원했다. 포르투갈은 호날두를 필두로 주앙 펠릭스, 브루노 페르난데스가 공격을 이끌었다. 경기 초반은 스페인이 주도했다. 전반 8분 올모의 찔러주기를 받은 오야르사발이 골키퍼와 독대했으나 슈팅은 골대를 벗어났다. 전반 16분 야말과 알렉스 바에나의 연속 슈팅도 디오구 코스타 골키퍼의 선방에 막혔다. 포르투갈도 반격했다. 전반 37분 호날두의 슈팅이 우나이 시몬 골키퍼에게 막혔고 전반 41분 누누 멘데스의 강력한 슈팅은 수비 맞고 크로스바를 강타했다. 후반전에도 팽팽한 흐름은 이어졌다. 포르투갈은 후반 9분 핵심 수비수 멘데스가 부상으로 쓰러지는 악재를 맞았다. 이후 양 팀은 교체 카드를 던지며 총력전에 나섰다. [댈러스 로이터=뉴스핌] 박상욱 기자=스페인의 특급 조커 미켈 메리노가 7일(한국시간) 북중미 월드컵 포르투갈과의 16강전에서 결승골을 넣고 기뻐하고 있다. 2026.7.7 psoq1337@newspim.com 승부는 용병술에서 갈렸다. 루이스 데 라 푸엔테 스페인 감독의 선택이 적중했다. 후반 45분 프리킥 상황에서 빠르게 공이 전개됐다. 교체 투입된 페란 토레스의 패스를 역시 교체로 들어온 미켈 메리노가 왼발 슈팅으로 연결해 포르투갈의 골망을 흔들었다. 포르투갈은 후반 추가시간 베르나르두 실바의 헤더가 윗그물을 때리며 마지막 기회를 날렸다. 결국 경기는 스페인의 1-0 승리로 종료됐다. 이번 대회에서 토너먼트 잔혹사를 끊고 최고령 득점 기록을 세웠던 호날두는 스페인의 견고한 수비에 묶여 '슬픈 라스트 댄스'를 마쳤다. 대회를 마친 스페인은 개최국 미국과 벨기에의 경기 승자와 8강에서 격돌한다. psoq1337@newspim.com 2026-07-07 06:27

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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

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  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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