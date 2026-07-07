철도 따라 퍼지는 전통주…지역 양조장 판로 넓힌다

aT·코레일 업무협약 체결

스토리웨이 입점 확대·양조장 투어 연계

[세종=뉴스핌] 이정아 기자 = 철도역이 지역 전통주를 알리는 새로운 유통 거점으로 탈바꿈한다. 정부는 KTX 역사와 철도 편의점을 활용해 전통주 판매를 확대하고, 찾아가는 양조장과 연계한 미식 관광 활성화에도 나선다.

농림축산식품부는 한국농수산식품유통공사(aT)와 한국철도공사(코레일)가 7일 코레일 본사에서 전통주 소비 활성화와 지역 양조장 판로 확대를 위한 업무협약(MOU)을 체결했다고 밝혔다.

이번 협약에 따라 올해 하반기 대전역에서는 '기차로 찾아가는 양조장' 팝업스토어가 시범 운영된다. 충청권을 중심으로 인접 지역 양조장이 월별 순환 방식으로 참여해 전통주를 직접 판매하고 소개한다. 정부는 운영 성과를 바탕으로 전국 주요 KTX 역사로 확대할 계획이다.

14일 서울 양재동 aT센터에서 열린 '2025 대한민국 우리술 대축제' 행사장에 우리술 품평회 수상작이 전시되어 있다. 올해로 15회째를 맞는 우리술 대축제는 매년 2만여 명이 찾는 대표적인 우리술 행사다. [사진 = 뉴스핌DB]

철도 편의점인 '스토리웨이'에서도 우리술품평회 수상작 등 우수 전통주의 입점을 확대하고 시음 행사도 진행한다. 용산역 농공상 융합형 중소식품기업 판매관인 '찬들마루'는 전통주 전문 판매장으로 개편해 상설 홍보·판매 거점으로 운영한다.

농식품부는 철도 플랫폼을 단순한 이동 공간이 아닌 전통주를 체험하고 구매하는 공간으로 육성해 지역 양조장의 안정적인 판로를 확보하고 전통주 소비 기반을 넓힌다는 방침이다.

또 '찾아가는 양조장'과 철도관광을 연계한 관광상품도 확대한다. 양조장 체험과 지역 농산물, 향토음식을 결합한 미식 여행 코스를 개발해 지역 관광 활성화도 함께 추진할 계획이다.

전통주는 대부분 중소 양조장에서 생산돼 유통망 확보가 가장 큰 과제로 꼽혀 왔다. 특히 수도권 소비자와의 접점을 넓히는 것이 업계의 숙원으로, 하루 수십만명이 이용하는 KTX 역사가 새로운 판로 역할을 할 것으로 기대된다.

정부는 지난해부터 전통주를 K-푸드 핵심 콘텐츠로 육성하기 위해 '찾아가는 양조장'과 우리술품평회, 해외 박람회 등을 연계한 지원을 확대하고 있다. 앞으로는 철도뿐 아니라 편의점과 공항 등 다양한 유통 채널로 판매망을 넓혀 전통주의 일상 소비를 확대할 계획이다.

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