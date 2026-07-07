장세욱 동국제강 부회장 "AI 시대, 기업 재창립 관점 접근해야"

AI 핵심 요약beta
- 동국제강그룹이 7일 창립 72주년을 맞아 AI 시대 기업 재창립을 선언했다.
- 장세욱 부회장은 조직·사업 전면 재설계를 통한 회사 존재 이유 재정립을 강조했다.
- 기념식에서는 경영진 기념사·장기근속자 시상과 전국 5개 지역 아동센터 연계 봉사활동을 진행했다.
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"창업의 관점에서 방향성 생각할 필요"
[서울=뉴스핌] 이찬우 기자 = 동국제강그룹이 창립 72주년을 맞아 AI 시대에 대응한 '기업 재창립'을 선언했다. 단순한 기술 도입을 넘어 조직과 사업 방식을 다시 설계해야 한다는 메시지다.
동국제강그룹은 7일 서울 중구 페럼타워와 지방 사업장에서 창립 72주년 기념식을 열었다고 밝혔다. 동국홀딩스, 동국제강, 동국씨엠은 모태 기업 동국제강의 창업 정신을 계승해 7월 7일을 창립기념일로 삼고 있다.
장세욱 동국제강그룹 부회장은 기념사에서 핵심 키워드로 'Corporate Refounding'을 제시했다. 장 부회장은 이를 기업 재창립으로 정의하고, AI 시대에는 단순 도입이 아니라 재설계 관점에서 회사의 존재 이유를 다시 정립해야 한다고 강조했다.
그는 "지금 이 순간 다시 창업한다고 가정하면 현재와 똑같은 조직을 만들 것인지 생각해 볼 필요가 있다"며 "타성을 경계하고 변화해야 하는 시점에서 스스로 흐름을 주도하는 사람이 되자"고 말했다.
이날 기념식에서는 장기근속자 시상과 대표이사 기념사도 진행됐다. 올해 입사 30주년을 맞은 장 부회장에게는 임직원이 감사패를 전달했다.
최삼영 동국제강 사장은 스마트팩토리를 통한 공정 효율과 원가 경쟁력 확보를 강조했고, 박상훈 동국씨엠 사장은 기본과 실행을 중심으로 한 민첩한 대응을 주문했다.
기념식 이후에는 서울 본사와 인천, 당진, 포항, 부산 등 5개 지역에서 아동센터와 복지관을 연계한 봉사활동도 진행됐다.
chanw@newspim.com