"공급망 전체가 건강해야 생존"…현대차그룹, AI·SDV 전환 '상생 동행'

공정위·12개 계열사·150여개 협력사와 협약

SDV·로봇 등 미래차 기술·금융 전방위 지원

[서울=뉴스핌] 이찬우 기자 = 현대자동차그룹이 AI·로봇·소프트웨어 중심 차량(SDV) 등 미래 산업 전환에 대응하기 위해 공급망 전반의 상생협력을 강화한다. 공정거래 관행 정착과 협력사 경영 안정 지원을 바탕으로 1·2차 협력사와 함께 미래 모빌리티 생태계 경쟁력을 끌어올리겠다는 구상이다.

현대차 사옥 [사진= 현대차그룹]

현대차그룹은 7일 경기 성남시 판교 더블트리 호텔에서 '현대자동차그룹 상생협약 체결식'을 열고 공정거래위원회, 1·2차 협력사들과 미래 모빌리티 생태계 협력 기반을 다지는 상생협약을 체결했다.

이번 협약은 자동차 산업이 전동화와 자율주행, SDV, 로봇, AI 중심으로 빠르게 전환되는 가운데 협력사의 대응 역량을 높이고 공급망 전반의 지속가능성을 강화하기 위해 마련됐다. 현대차그룹은 대금 지급조건 개선과 상생결제시스템 활성화, 교육·기술·금융 지원 확대 등을 통해 협력사의 경영 안정과 미래 산업 전환을 함께 지원할 계획이다.

이날 협약식에는 주병기 공정거래위원장을 비롯한 공정위 주요 관계자와 현대차그룹 기획조정담당 서강현 사장 등 그룹 주요 임직원이 참석했다. 현대차·기아를 비롯해 현대모비스, 현대제철, 현대건설, 현대로템, 현대엔지니어링, 현대트랜시스, 현대위아, 현대오토에버, 현대케피코, 이노션 등 12개 계열사 대표와 150여 개 1·2차 협력사 관계자들도 함께했다.

주 위원장은 축사를 통해 "미래 모빌리티 산업의 혁신은 협력사와의 건강한 협업 구조와 상생 위에서 더욱 단단하게 지속될 수 있다"며 "현대자동차그룹이 스스로 책임감을 가지고 협력사들과의 상생협력에 적극 나서기로 한 오늘은 우리 경제가 선진 경제 시스템으로 전환하는 출발점"이라고 말했다.

현대차그룹은 현재 로봇과 SDV, 자율주행, 미래 항공 모빌리티, 수소 에너지, 스마트 팩토리 등 다양한 미래 사업을 추진하고 있다. 이에 따라 협력사의 역할도 기존 부품 납품 중심의 거래 관계를 넘어 미래 산업 전환을 함께 준비하는 공급망 파트너로 확대되고 있다.

서강현 사장은 "협력사의 경쟁력이 곧 현대자동차그룹의 경쟁력이고, 공급망 전체가 건강해야 우리 모두가 글로벌 시장에서 살아남을 수 있다"며 "협력사들이 전동화·자율주행·로봇·소프트웨어 중심의 미래 모빌리티 전환 과정에서 홀로 뒤처지는 일이 없도록 그룹 전체의 역량을 모아 함께할 것"이라고 밝혔다.

◆대금 지급조건 개선…상생결제로 2·3차 협력사까지 지원 확대

현대차그룹은 우선 공급망 전반의 경영 안정성을 높이기 위해 대금 지급조건을 개선한다. 협력사에 지급하는 대금을 법정 지급기한인 60일보다 크게 단축한 평균 10일 이내에 지급해 협력사의 자금 운용 부담을 줄인다는 방침이다.

1차 협력사가 2차 협력사에 지급하는 대금 지급기일도 함께 단축될 수 있도록 교육과 모니터링, 인센티브 등 지원책을 병행한다. 이를 통해 상생협력의 효과가 1차 협력사에 머무르지 않고 2차, 3차 협력사까지 확산될 수 있도록 유도할 계획이다.

상생결제시스템 활용도도 높인다. 상생결제시스템은 최상위 구매기업의 신용을 기반으로 1·2·3차 협력사가 납품대금을 연쇄적으로 조기에 현금화할 수 있도록 돕는 결제체계다. 2·3차 협력사도 대기업 수준의 금리로 자금을 조달할 수 있어 금융비용 부담을 낮출 수 있고, 납품대금 회수도 보다 안정적으로 이뤄질 수 있다.

현대차그룹은 1차 협력사의 상생결제시스템 활용 실적을 평가와 인센티브 제도에 연계해 제도 활용을 확대할 계획이다. 이를 통해 공급망 전반에 공정하고 안정적인 대금 지급 문화가 자리 잡도록 지원한다는 방침이다.

공정위도 협약 이행 기업에 인센티브를 제공하고, 대금 지급조건 개선 과정에서 협력사들이 겪는 애로사항을 청취하는 등 협약의 실질적인 이행을 지원할 계획이다.

◆교육·기술·금융 지원 확대…협력사 미래 산업 대응력 강화

현대차그룹은 협력사들이 미래 모빌리티 생태계의 핵심 파트너로 성장할 수 있도록 교육과 기술, 금융 지원도 확대한다. 계열사별 사업 특성과 협력사 수요를 반영해 전동화, SDV, AI, 로봇, ESG, 탄소중립, 사이버보안 등 다양한 분야에서 지원 프로그램을 운영할 계획이다.

현대차·기아는 협력사의 SDV·전동화·자율주행 기술 전환을 지원하고, AI·소프트웨어와 ESG, 탄소중립, 사이버보안 역량 강화를 위한 교육 프로그램을 제공한다. 미래차 전환에 필요한 핵심 기술 이해도를 높여 협력사가 산업 변화에 보다 능동적으로 대응할 수 있도록 돕겠다는 취지다.

현대모비스는 그룹 로봇 사업 확대에 맞춰 첨단 부품 기술 협력사 육성에 나선다. 현대로템은 기술 인재 역량 개발을 지원해 미래 제조 경쟁력 확보를 뒷받침한다. 현대오토에버는 AI 교육과 자격증 취득 지원, 건강검진 등 복리후생 프로그램을 운영하고 협력사의 소프트웨어 역량 제고를 위한 지원도 확대한다.

현대위아는 수출입 인증 지원을 통해 협력사의 글로벌 사업 기반 확대를 돕는다. 현대케피코는 무상 특허 제공 등 기술 지원과 청년 인력 채용 지원, 동반성장펀드 금리 개선, 금융 지원 확대 등을 통해 협력사의 기술 경쟁력 강화를 지원한다.

철강·건설 계열사의 상생 프로그램도 강화된다. 현대제철은 동반성장펀드 운영과 납품단가 연동제 교육을 통해 협력사의 제도 이해와 금융 부담 완화를 지원한다. 현대트랜시스는 ESG 대응 역량 강화를 위한 협력사 교육과 컨설팅에 나선다.

현대건설은 우수 현장소장 포상제와 안전 인센티브 제도를 확대 운영해 협력사의 현장 운영 역량을 높인다. 현대엔지니어링은 법정 기준을 웃도는 수준으로 안전관리비를 편성해 협력사의 현장 안전 기반을 강화한다.

이노션은 협력사 임직원을 대상으로 AI 구독료를 지원해 디지털 역량 강화를 돕고, 기술자료임치제를 운영해 협력사의 지식재산권 보호에도 나선다. 입찰에서 탈락한 협력사에도 시안 대가를 지급해 업종 특성을 반영한 상생 기반을 확대한다.

현대차그룹은 이번 협약을 계기로 공정거래 기반을 강화하고 협력사의 경영 안정성을 높이는 동시에, 미래 산업 전환에 대응할 수 있는 공급망 경쟁력 확보에 속도를 낼 계획이다. 산업 전환 과정에서 완성차 업체와 협력사가 함께 성장할 수 있는 구조를 만드는 것이 핵심이다.

현대차그룹 관계자는 "협력사 경쟁력 제고를 통해 공급망 전반의 기술 수준을 높이고 미래 산업 생태계도 협력사와 함께 키워 나갈 계획"이라며 "공급망 전반에 공정하고 지속가능한 상생협력 문화가 확산될 수 있도록 실질적인 지원을 이어가겠다"고 말했다.

chanw@newspim.com