세계 최초 '포켓몬 공항' 탄생...피카츄가 여행객 맞이하는 日 노토공항

[서울=뉴스핌] 오영상 기자 = 일본 이시카와현 노토공항이 세계 최초의 '포켓몬 공항'으로 새롭게 문을 열었다. 공항에 들어서면 거대한 피카츄가 여행객을 맞이하고, 곳곳에는 포켓몬들이 숨어 있어 팬들에게 색다른 즐거움을 선사한다.

7일 홋코쿠신문 등 일본 언론에 따르면 노토공항은 이날 개항 기념일에 맞춰 '노토 사토야마 포켓몬 위드 유 공항'으로 새단장했다. 세계에서 처음으로 포켓몬 이름을 내건 공항으로, 이시카와현과 포켓몬 위드 유 재단이 함께 추진한 프로젝트다.

가장 눈길을 끄는 것은 공항 중앙에 설치된 대형 피카츄 풍선이다. 여행객들은 공항에 들어서자마자 피카츄의 환영을 받으며 여행을 시작할 수 있다. 공항 안팎에는 모두 12곳의 포토존도 마련돼 곳곳에서 포켓몬과 기념사진을 남길 수 있다.

공항이라는 특징을 살린 연출도 돋보인다. 하늘을 나는 '비행 타입' 포켓몬 111종을 곳곳에 배치해 숨은 그림 찾기처럼 찾아다니는 재미를 더했다. 대표적인 비행 타입 포켓몬인 '망나뇽'을 비롯해 다양한 포켓몬들이 공항 곳곳에서 여행객을 맞이한다.

1층 도착 로비에는 자연 속을 뛰노는 포켓몬을 담은 대형 아트가 설치됐으며, 3층 전망 데크에는 수많은 피카츄가 그려졌다. 입구 기둥 역시 포켓몬 일러스트로 꾸며져 공항 전체가 하나의 테마 공간처럼 변신했다.

체험 요소도 마련됐다. 공항 내부에 설치된 포켓몬 조형물에서 흘러나오는 울음소리를 스마트폰으로 인식하면 공항을 배경으로 한 특별 영상을 감상할 수 있다. 포켓몬 캐릭터가 그려진 지면 맨홀 뚜껑인 '포케후타'도 새롭게 설치됐다.

공항 식당에서는 포켓몬 한정 메뉴를 선보이며, 기념품점에서는 이곳에서만 구입할 수 있는 한정 굿즈도 판매한다.

이번 리뉴얼은 2024년 노토반도 지진 이후 침체된 지역 관광에 활력을 불어넣기 위한 프로젝트의 일환이다. 개장 첫날에는 기념식과 함께 도쿄 하네다공항에서 출발한 첫 도착편 승객들을 대상으로 환영 행사도 열렸다.

세계 최초 '포켓몬 공항'으로 탄생한 일본 이시카와현 노토공항 [사진=홋코쿠신문]

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