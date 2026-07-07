이승로 성북구청장, 민선 9기 서울 구청장협의회 회장 선출

AI 핵심 요약beta
- 이승로 성북구청장이 7일 민선9기 서울특별시구청장협의회 의장으로 선출됐다
- 서울 25개 자치구청장 협의체인 협의회는 자치구 간 협력과 지방자치 발전을 목표로 활동해왔다
- 총회에서 서강석 전 의장은 고문으로 추대되고 권역별 부회장·사무총장·감사 등 새 임원진을 구성했다
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[서울=뉴스핌] 백승은 기자 = 이승로 성북구청장이 민선 9기 서울특별시구청장협의회(협의회) 의장으로 선출됐다.
7일 오후 협의회는 중구 PJ호텔에서 '민선9기 1차년도 서울특별시구청장협의회 총회'을 열었다.
협의회는 1995년 설립된 서울시 25개 자치구청장 협의체다. 자치구 사무의 연락·조정 및 조사연구, 지방자치 관련 법령 및 국가정책에 대한 의견 개진과 건의, 지방자치 발전을 위한 시책의 입안 및 추진 등을 주요 사업으로 수행한다. 이를 통해 협의회는 자치구 간 협력을 강화하고, 건전한 지방자치 발전에 기여하는 것을 목표로 한다.
이날 열린 '민선9기 1차년도 임원 선출' 안건에서 참석 구청장들의 전원 합의에 따라 이 구청장이 협의회장으로 선출됐다. 협의회장은 임기 동안 서울시 25개 자치구 대표로 서울시 및 중앙정부와의 협의 창구 역할을 수행한다.
총회에서는 신임 협의회장의 진행으로 임원진 구성 논의도 함께 이뤄졌다. 직전 협의회장인 서강석 송파구청장이 고문으로 추대됐고, 부회장으로는 유찬종 종로구청장(서북권), 유보화 성동구청장(동북권), 진교훈 강서구청장(서남권), 김현기 강남구청장(동남권)이 선출됐다. 사무총장은 유동균 마포구청장이, 감사는 류삼영 동작구청장이 맡게 됐다.
이승로 협의회장(성북구청장)은 "3선까지 구정을 맡아오며 쌓은 경험을 바탕으로 서울시, 나아가 중앙정부와의 가교 역할을 충실히 수행하겠다"라며 "25개 자치구가 처한 여건은 저마다 다르지만, 시민의 삶을 가장 가까이에서 책임지는 지방정부라는 공통된 역할을 하는 만큼, 협의회를 통해 자치구 공동의 목소리를 모을 것"이라고 말했다.
100wins@newspim.com