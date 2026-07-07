쿠팡이츠, 인기 셰프 13명과 프랜차이즈 신메뉴 릴레이 출시

AI 핵심 요약beta
- 쿠팡이츠가 7일 인기 셰프 13명과 신메뉴 출시를 예고했다
- 쿠팡이츠는 16일부터 3개월간 이츠셰프컬렉션을 진행한다
- 와우회원 대상 무료배달과 할인쿠폰 이벤트도 마련했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 조민교 기자 = 쿠팡이츠가 인기 셰프 13명과 외식 프랜차이즈 13곳이 공동 개발한 신메뉴를 선보인다.
쿠팡이츠는 오는 16일부터 약 3개월간 '이츠셰프컬렉션' 캠페인을 진행한다고 7일 밝혔다. 본격적인 캠페인에 앞서 오는 15일까지 콘셉트와 참여 라인업을 소개하는 티저 기간을 운영한다.
이츠셰프컬렉션은 셰프들의 독창적인 레시피와 외식 브랜드의 메뉴 개발 노하우를 결합한 협업 프로젝트다. 신메뉴는 오는 10월 14일까지 2주 단위로 순차 공개되며 쿠팡 와우회원만 주문할 수 있다.
첫 번째 라인업에는 서브웨이와 김시현 셰프, 피자헛과 안진호 셰프, 꾸브라꼬치킨과 테이블포포 김성운 셰프가 참여한다. 이후 샘킴, 중식마녀, 레이먼킴, 서울엄마, 무쇠팔 등의 셰프가 노모어피자와 배스킨라빈스, 두찜, 굽네치킨, BHC, 요아정, 노브랜드 버거, 메가MGC커피, 던킨, 도미노피자 등과 협업한 메뉴를 선보일 예정이다.
신메뉴 출시와 연계한 콘텐츠와 이벤트도 마련했다. 쿠팡이츠는 구독자 107만명을 보유한 유튜브 채널 '라꼰즈'와 협업해 메뉴 개발 과정과 비하인드 스토리를 담은 영상을 순차 공개한다.
쿠팡이츠 앱 내 캠페인 페이지에서 '셰프 응원하기'에 참여한 고객에게는 추첨을 통해 다음 컬렉션 출시 당일 사용할 수 있는 1만원 할인쿠폰을 제공한다. 와우회원은 주문할 때마다 배달비 무료 혜택도 받을 수 있다.
이와 함께 오는 12일까지 '와우 멤버스데이' 할인전도 진행한다. 매일 오전 11시와 오후 5시에 배스킨라빈스, 버거킹, BBQ, 푸라닭, 스타벅스 등 참여 브랜드에서 사용할 수 있는 최대 6000원 할인쿠폰을 선착순 제공한다.
장보기·쇼핑 서비스를 처음 이용하는 고객에게는 GS더프레시와 이마트에브리데이, 홈플러스익스프레스, GS25, CU 등에서 사용할 수 있는 4000원에서 최대 1만원 상당의 할인쿠폰을 지급한다.
쿠팡이츠 관계자는 "셰프의 창의적인 레시피와 인기 브랜드의 노하우를 결합해 기존에 없던 미식 경험을 제공할 것"이라며 "와우회원이 배달비 부담 없이 협업 메뉴를 즐길 수 있도록 준비했다"고 말했다.
mkyo@newspim.com