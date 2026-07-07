[뉴스핌 뉴스레터 Today ANDA] 7월 7일

AI 핵심 요약beta
- 뉴스핌 편집국이 7일 경제·산업 핵심 기사 뉴스레터 '투데이 ANDA'를 발행했다.
- 7일자 뉴스레터에는 군공항 이전 투기, SK하이닉스 미국행, 정통망법·부동산 세제 등 이슈를 담았다.
- 또한 연예·스포츠를 다룬 'K스타 월드스타' 뉴스레터를 토요일 오후 3시에 주1회 발송한다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] '투데이 ANDA'는 뉴스핌 편집국이 생산한 경제정책 산업 금융 증시 부동산 생활경제 기사 중 알토란을 엄선한 것입니다. 월요일부터 금요일까지 오후 4시에 배달됩니다. 이것만 읽어도 대한민국 경제 흐름에 발맞출 수 있습니다.
7일 배달된 '투데이 ANDA' 뉴스레터에는 ▲[단독] 광주 군공항 이전 앞두고 투기 조짐…10건 중 6건 '지분 쪼개기' 거래 ▲SK하이닉스 미국행에 몰린 큰손들…흥행 기대 3가지 이유 ▲WSJ "한국 증시, 오징어 게임 될 수도"…외국인 이탈 등 경고 ▲정통망법 첫날...與 "가짜뉴스 책임 장치" vs 野 "표현의 자유 억압 입틀막법" ▲구윤철 "부동산 세제 개편안 7월말 발표"…보유세·거래세 균형 검토 등 다양한 기사가 있습니다.
'투데이 ANDA' 외에도 1주일에 한 번씩 정해진 요일에 보내드리는 뉴스레터도 있습니다.
연예 스포츠 뉴스를 엮은 'K스타 월드스타'는 토요일 오후 3시에 주1회 찾아갑니다.