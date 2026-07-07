소금빵 브랜드 시오팡야, 롯데백화점 동탄점 팝업 오픈

AI 핵심 요약beta
- 시오팡야가 10일부터 롯데백화점 동탄점에서 소금빵 팝업 행사를 진행한다.
- 이번 팝업에서는 클래식·명란·트러플 등 8종 소금빵과 일본 베이커리 콘셉트 공간을 선보인다.
- 시오팡야는 현장 제조 공정을 유지하며 시즌메뉴를 준비하는 등 맛과 브랜드 경험을 강화하겠다고 밝혔다.
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[서울=뉴스핌] 조한웅 기자 = 소금빵 전문 브랜드 '시오팡야(SIOPANYA, 塩パン屋)'가 오는 10일부터 롯데백화점 동탄점에서 팝업 행사를 진행한다.
이번 롯데백화점 동탄점 팝업은 7월 10일부터 8월 6일까지 약 4주간 운영된다.
오시오에프앤비는 시오팡야 광화문D타워점과 시오팡야 롯데아울렛 기흥점, 시오팡야 롯데아울렛 김해점, 시오팡야 롯데백화점 중동점 등 주요 매장에서의 안정적인 판매 성과와
긍정적인 반응을 바탕으로 이번 롯데백화점 동탄점 팝업을 기획하게 됐다고 밝혔다.
시오팡야는 정통 소금빵의 오리지널 레시피를 기반으로 완성한 배합 반죽에 프랑스산 고메버터를 사용해 깊은 풍미와 구분된 맛을 구현한 것이 특징인 소금빵 전문 브랜드 이다.
오는 롯데백화점 롯데백화점 동탄점 팝업 행사에서는 클래식 소금빵, 명란 소금빵, 프렌치 소금빵, 쿠키 소금빵, 초코 소금빵, 트러플 소금빵, 갈릭 소금빵, 쑥 소금빵 총 8 종의 소금빵을 선보일 예정이다.
더불어 팝업 공간은 시오팡야의 분위기를 반영한 콘셉트로 꾸며지며, 제품 구매와 함께 브랜드 이용을 제공하는 형태로 운영된다.
오시오에프앤비 관계자는 "시오팡야는 일본 베이커리 매장에 온 듯한 이용을 제공하기 위해 모든 소금빵 제품의 성형부터 발효, 베이킹에 이르는 전 제조 공정을 현장에서 직접 진행하고 있다"며
"시오팡야는 제품 맛 뿐 아니라 브랜드의 매력을 즐길 수 있도록, 공간과 서비스 완성도를 지속적으로 높여 나갈 계획"이라고 밝혔으며,
오는 7월 약 2개월만 즐길 수 있는 "시오팡야 시즌메뉴" 도 준비 중에 있어 곧 고객분들에게 더 다양한 종류의 소금빵을 선보이겠다고 한다.
whitss@newspim.com