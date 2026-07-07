박홍근 기획처 장관, 국회서 청년정책 논의...내년도 예산 반영 검토

AI 핵심 요약beta
- 박홍근 장관이 7일 국회서 청년정책 간담회 열었다
- 청년 일자리·창업·주거·자산 정책 방향과 투자사업 논의했다
- 기획처는 의견 반영해 추가 간담회 열고 2027년 예산·중장기 전략에 청년정책 반영한다
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청년 전문가 간담회도 추진...중장기 전략 반영
[세종=뉴스핌] 오종원 기자 = 박홍근 기획예산처 장관이 국회에서 청년정책 간담회를 열고 청년 일자리, 창업, 주거, 자산 등 핵심 정책과제를 논의했다.
7일 기획예산처에 따르면 박홍근 장관은 이날 국회 의원회관에서 '청년정책 간담회'를 개최했다.
이번 간담회에는 박 장관을 비롯해 통합성장정책관, 장관정책보좌관, 청년보좌역 등을 비롯해 국회 모경종 더불어민주당 의원, 우재준 국민의힘 의원, 봉건우 더불어민주당 전국대학생위원장 등이 참석했다.
기획처는 이번 간담회가 기획처 장관이 국회를 방문해 청년 국회의원 등과 청년정책을 논의한 첫 사례라는 점에 의미가 있다고 설명했다.
간담회에서는 청년 일자리·창업, 주거, 자산 등 핵심 청년정책을 중심으로 정책 추진 방향과 중점 투자사업 등이 논의됐다.
기획처는 앞서 지난 3월 청년 일자리·창업 현장 방문, 5월 청년 Live Talk 행사 등을 통해 청년 현장 의견을 수렴했다. 지난달에는 결혼 친화형 제도개선 추진방안과 기업지원-일자리 연계형 재정지원 방안 등을 관계부처 합동으로 발표했다.
박 장관은 "청년들이 겪고 있는 현실적 어려움인 일자리, 자산형성 등은 단순히 개인의 이슈가 아니다"라며 "청년들에게 공정한 기회를 제공해 스스로 성장할 수 있게 하고 실패에서 다시 일어날 수 있는 회복 사다리를 만드는 것이 국가의 책무"라고 밝혔다.
한편 기획처는 이번 간담회에서 제시된 의견을 검토하고 청년 전문가 간담회도 추가로 개최할 계획이다. 또 시급한 청년정책은 2027년도 예산안과 중장기 전략에 반영한다는 방침이다.
jongwon3454@newspim.com