제주항공, 동계 항공권 특가 판매…국내선 2만9800원부터

AI 핵심 요약beta
- 제주항공이 7일 동계 스케줄 항공권 할인 판매를 시작했다.
- 국내선은 2만9800원부터, 국제선은 8일부터 판매했다.
- 단체 할인과 추가 수하물 혜택도 함께 제공했다.
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[서울=뉴스핌] 송은정 기자 = 제주항공이 동계 스케줄 판매에 맞춰 항공권 할인 프로모션을 시작한다고 7일 밝혔다.
제주항공은 이날 오전 10시부터 국내선 항공권을, 8일 오전 10시부터 국제선 항공권을 판매한다. 프로모션은 14일 오후 5시까지 진행된다.
특가 대상은 10월 1일부터 내년 3월 27일까지 탑승 가능한 항공권이다. 유류할증료와 공항시설사용료를 포함한 편도 기준으로 국내선은 2만9800원부터 구매할 수 있다. 국제선은 일본 6만8900원, 중화권 7만9500원, 동남아 11만9300원, 몽골 12만5300원, 사이판 15만500원부터다.
8일부터는 단체 승객을 위해 매일 선착순 17명을 대상으로 4명 예약 시 1명 항공운임을 면제한다. 중국 노선은 제외되며 유아는 혜택 대상이 아니다.
특가 항공권은 기내 수하물 1개(3면 합계 115cm 이내, 무게 10kg 이하)만 포함된다. 위탁 수하물은 별도 구매가 필요하지만, 선착순 하루 700명을 대상으로 추가 수하물 5kg을 최대 70% 할인된 가격에 제공한다.
제주항공은 호텔·관광·결제 관련 33개 제휴사와 함께 여행 혜택도 제공한다.
yuniya@newspim.com