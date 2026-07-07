흥아해운, 본사 부산 이전…해수부 "경쟁력 강화 최대한 지원"

AI 핵심 요약beta
- 흥아해운이 7일 연말까지 본사를 부산으로 이전하겠다고 밝혔다다
- 흥아해운은 친환경 대형선 중심 글로벌 특수선 해운기업 도약을 위해 해양클러스터가 있는 부산행을 선택했다
- 황종우 해양수산부 장관은 본사 이전을 환영하며 경쟁력 강화를 위해 최대한 지원하겠다고 밝혔다
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흥아해운 "글로벌 특수선 해운기업 도약"
황종우 해수부 장관 "진심으로 환영·감사"
[세종=뉴스핌] 최영수 선임기자 = 흥아해운이 7일 "글로벌 해운기업으로 도약하기 위해 본사를 부산으로 이전하겠다"고 밝혔다.
해양수산부는 "경쟁력 강화를 위해 최대한 지원하겠다"며 화답했다.
흥아해운은 이날 오후 2시 서울 프레지던트 호텔에서 '본사 부산 이전 발표식' 행사를 열고 "연말까지 본사를 부산으로 이전하겠다"고 밝혔다.
흥아해운은 1961년 부산에서 설립되어 1976년 국내 해운업계 최초로 유가증권시장(코스피)에 상장한 기업이다. 아시아 지역을 위쥐로 액체석유화학제품 등 특수화물 운송을 전문으로 하는 국내 대표 선사다.
흥아해운은 "친환경 대형선 중심의 글로벌 특수선 해운기업으로 도약하기 위해 해양클러스터가 위치한 부산으로 본사를 이전한다"고 발표했다. 이어 "올해 말까지 이전을 완료할 계획"이라고 밝혔다.
황종우 해양수산부 장관은 이날 흥아해운 본사 이전 발표식 행사에 참석해 환영과 감사의 뜻을 표했다.
황종우 장관은 "1986년 서울로 본사를 이전했던 흥아해운이 부산으로 다시 돌아오게 된 것을 진심으로 환영하고 감사드린다"고 말했다.
이어 "이전하는 해운기업의 경쟁력 강화를 위해 최대한 지원해 나갈 것"이라며 "부산을 명실상부한 해양수도로 육성하기 위해 지속 노력하겠다"고 밝혔다.
dream@newspim.com