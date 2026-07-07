상위 10%가 낸 종부세 4.2조원…미성년자도 냈다

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지난해 종부세 결정세액 4.8조

상위 10%가 4.2조 부담

개인 납세자 중 60세 이상 52.0%

세액 기준 비중은 57.1%

[서울=뉴스핌] 정영희 기자 = 지난해 종합부동산세 결정세액 대부분이 상위 납세자에게 집중된 것으로 나타났다. 개인 납세자 기준으로는 60세 이상 고령층이 인원과 세액 모두에서 절반을 넘기며 종부세 부담의 고령층 쏠림도 확인됐다.

[AI 그래픽 생성=정영희 기자]

7일 국세청 국세통계포털에 따르면 지난해 토지분과 주택분을 합산한 종합부동산세 결정세액은 개인과 법인을 합해 4조8565억원으로 집계됐다.

이 가운데 상위 10% 납세자의 결정세액은 4조2420억원으로 전체의 87.3%를 차지했다. 다만 상위 10%의 세액 점유율은 2024년 88.2%와 비교하면 0.9%포인트(p) 낮아졌다.

구간별로는 상위 10∼20% 납세자가 2594억원을 부담해 전체의 5.3%를 차지했다. ▲상위 20∼30% 2.8% ▲30∼40% 1.7% ▲40∼50% 1.1%의 비중을 차지했으며 그 아래 구간은 모두 0%대에 머물렀다.

종부세는 과세표준이 커질수록 세율이 높아지는 누진 구조다. 이 때문에 상위 납세자로 갈수록 세 부담이 크게 나타난다.

개인 종부세 납세자에서는 고령층 비중이 두드러졌다. 지난해 개인 종부세 납세자는 54만8177명, 결정세액은 1조3195억원이었다.

이 가운데 60세 이상 납세자는 28만4950명으로 전체 개인 납세자의 52.0%를 차지했다. 연령별로는 60대가 15만3543명, 70세 이상이 13만1407명이었다.

60세 이상이 낸 종부세액은 7530억원으로 전체 개인 종부세액의 57.1%에 달했다. 인원 기준뿐 아니라 세액 기준에서도 고령층이 절반을 넘긴 셈이다.

1인당 평균 세액도 60세 이상에서 더 높았다. 전체 개인 종부세 납세자의 1인당 평균 세액은 약 241만원이었지만, 60세 이상은 264만원으로 23만원 많았다.

은퇴 세대의 자산이 금융자산보다 부동산 등 실물자산에 집중된 점이 종부세 부담의 고령층 쏠림으로 이어진 것으로 풀이된다.

미성년자와 20대 납세자도 확인됐다. 20세 미만 종부세 납세자는 363명으로, 이들이 낸 세액은 7억원이었다. 1인당 평균 세액은 193만원이다.

20대 종부세 납세자는 1926명으로 집계됐다. 이들이 부담한 세액은 49억원이며, 1인당 평균 세액은 257만원이었다.

chulsoofriend@newspim.com