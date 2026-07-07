흥국자산운용 'HK베스트일레븐액티브 ETF', 수익률 120.63%

AI 핵심 요약beta
- 흥국자산운용은 7일 HK베스트일레븐액티브 ETF가 연초 대비 120.63% 수익률을 기록해 KOSPI200 액티브 ETF 중 1위를 했다고 밝혔다.
- 이 ETF는 기술혁신·산업재편 등 메가트렌드에 맞춰 성장성과 경쟁력을 갖춘 국내 대표 기업 약 11개 종목에 집중 투자하는 상품이다.
- 시가총액 비중을 추종하지 않고 산업 경쟁력과 실적 성장성을 기준으로 소수 핵심 종목에 투자해, 하나의 ETF 장기 보유로 시장 변화에 대응하도록 운용하고 있다.
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국내 대표기업 약 11개 종목 선별 투자
[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = 흥국자산운용의 '흥국 HK베스트일레븐액티브 ETF'가 KOSPI200지수를 비교지수로 하는 국내주식 액티브 상장지수펀드(ETF) 가운데 연초 대비 수익률 1위를 기록했다.
흥국자산운용은 국내 대표 우량기업에 집중 투자하는 '흥국 HK베스트일레븐액티브 ETF'가 2026년 7월 6일 제로인 기준 연초 대비 수익률 120.63%를 기록했다고 7일 밝혔다. 비교 대상은 KOSPI200지수를 비교지수로 하는 국내주식 액티브 ETF 13종이다.
흥국 HK베스트일레븐액티브 ETF는 기술혁신, 산업재편 등 메가트렌드 변화에 대응하는 국내 기업에 투자하는 상품이다. 산업과 기업 경쟁력 변화를 분석해 해당 시점에서 성장성과 경쟁력을 갖춘 국내 대표 기업 약 11개 종목을 선별해 편입한다.
현재는 인공지능(AI)이 글로벌 산업 변화의 주요 축으로 작용하고 있으나, 향후 새로운 성장 산업이 부상할 경우 편입 종목도 이에 맞춰 조정하는 구조다.
이 ETF는 KOSPI200을 비교지수로 활용하지만 시가총액 비중을 그대로 추종하지 않는다. 산업 경쟁력, 시장 지배력, 실적 성장 가능성, 이익 창출 능력 등을 분석해 소수 핵심 종목에 집중 투자한다. KOSPI200 유니버스를 기반으로 유동성과 리스크를 함께 관리하는 방식이다.
홍찬양 흥국자산운용 주식운용본부장은 "산업의 중심은 끊임없이 변화하고 있으며, 투자자들이 그때마다 새로운 테마 ETF를 찾아 옮겨 다니는 것은 쉽지 않다"며 "흥국 HK베스트일레븐액티브 ETF는 시장을 주도하는 한국 대표 기업을 지속적으로 선별해 담는 전략으로, 투자자들은 하나의 ETF를 꾸준히 보유하는 것만으로 변화하는 시장에 대응할 수 있도록 운용하고 있다"고 말했다.
dconnect@newspim.com