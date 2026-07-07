"파느니 물려줄래"…서울 부동산 증여 가장 많은 곳은 서초

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

집품, 대법원 등기정보광장 분석

상반기 서울 증여등기 1만3518건

25개 자치구 모두 전년보다 증가

4월 3916건으로 월별 최고치

[서울=뉴스핌] 정영희 기자 = 서울 부동산 소유권 이전 시장에서 증여가 차지하는 존재감이 커지고 있다. 세대 간 자산 이전과 보유 부동산 재편 수요가 맞물리면서 강남권뿐 아니라 서울 주요 자치구 전반에서 증여 등기 신청이 늘어난 것으로 풀이된다.

서울시 집합건물 증여 등기 신청건수 자치구별 분석 [자료=집품]

7일 부동산 정보 업체 '집품'이 대법원 등기정보광장 자료를 분석한 결과 올 1~6월 서울의 소유권이전등기 증여 신청 부동산 수는 총 1만3518건으로 집계됐다. 전년 동기(7391건) 대비 82.9%(6127건) 증가한 수치다.

자치구별로는 서초구가 1268건으로 가장 많았다. 이어 강남구(889건) 송파구(830건) 동작구(707건) 용산구(671건) 순이다.

소유권이전등기 증여는 매매나 상속이 아닌 증여를 원인으로 부동산 소유권을 이전할 때 신청하는 등기다. 신청 부동산 수가 많다는 것은 해당 기간 증여를 원인으로 소유권 이전 등기 신청이 접수된 부동산이 많았다는 의미다.

상반기 증여 등기 신청은 서초구와 강남구, 송파구가 상위권을 유지했다. 서초구는 1268건으로 25개 자치구 중 가장 많았고, 전년 동기(941건) 대비 327건 늘었다. 강남구는 624건에서 889건으로, 송파구는 441건에서 830건으로 각각 증가했다.

광진구는 지난해 상반기 15위에서 1년 만에 7위로 올라섰다. 동대문구도 19위에서 13위로 이동했다.

신청 건수가 가장 적은 자치구는 금천구(232건)였다. 도봉구(262건) 중랑구(365건) 강북구(401건) 종로·성동구(419건)도 하위권을 형성했다.

월별 흐름을 보면 올 1월 1479건, 2월 1616건에서 3월 2498건으로 뛰었다. 4월에는 3916건으로 상반기 중 가장 높은 신청 건수를 기록했다. 이후 5월(2292건)과 6월(1717건)에는 낮아졌지만, 모든 달 전년 동월 신청 건수를 상회했다.

전년 대비 증가율은 광진구가 154.5%(235건→598건)로 가장 높았다. 이어 ▲용산구 132.2% ▲동작구 126.6% ▲노원구 119.3% ▲동대문구 119.3% 순으로 증가율 상위권을 구성했다.

집품 관계자는 "서초·강남·송파 등 기존 상단권 자치구가 높은 신청 규모를 유지한 가운데, 광진·용산·동작 등 일부 자치구에서는 증가율과 순위 변화가 함께 확인됐다"고 말했다.

[AI 그래픽 생성=정영희 기자]

Q. 올 상반기 서울의 부동산 증여 등기 신청은 얼마나 늘었나요?

A. 올해 1~6월 서울의 소유권이전등기 증여 신청 부동산 수는 총 1만3518건으로 집계됐습니다. 지난해 같은 기간 7391건보다 82.9%, 6127건 증가했습니다.

Q. 증여 등기 신청이 가장 많았던 자치구는 어디인가요?

A. 서초구가 1268건으로 서울 25개 자치구 가운데 가장 많았습니다. 이어 강남구 889건, 송파구 830건, 동작구 707건, 용산구 671건 순이었습니다.

Q. 소유권이전등기 증여는 무엇을 의미하나요?

A. 소유권이전등기 증여는 매매나 상속이 아니라 증여를 원인으로 부동산 소유권을 이전할 때 신청하는 등기입니다. 신청 부동산 수가 많다는 것은 해당 기간 증여를 원인으로 소유권 이전 등기 신청이 많이 접수됐다는 의미입니다.

Q. 월별로는 언제 증여 등기 신청이 가장 많았나요?

A. 올해 4월이 3916건으로 상반기 중 가장 많았습니다. 1월 1479건, 2월 1616건에서 3월 2498건으로 늘어난 뒤 4월에 정점을 찍었고, 5월 2292건과 6월 1717건으로 낮아졌습니다.

Q. 전년 대비 증가율이 가장 높았던 자치구는 어디인가요?

A. 광진구가 154.5%로 가장 높은 증가율을 기록했습니다. 지난해 상반기 235건에서 올해 상반기 598건으로 늘었고, 순위도 15위에서 7위로 올랐습니다. 이어 용산구 132.2%, 동작구 126.6%, 노원구와 동대문구가 각각 119.3% 증가했습니다.

chulsoofriend@newspim.com