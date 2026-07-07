미래에셋증권, 금융 애니 '동물원정대2' 공개

AI 핵심 요약beta
- 미래에셋증권이 7일 글로벌 금융 애니메이션 동물원정대2를 공개했다.
- 이번 시즌은 정보 과잉 시대에 스스로 판단하는 힘을 기르는 모험 이야기로, 영어 제작 후 13개 언어로 번역한다.
- 생성형 AI로 시각 연출을 고도화하고 신규 캐릭터를 추가했으며, 청강문화산업대와 산학협력을 통해 글로벌 프리미엄 콘텐츠를 강화했다.
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청강문화산업대와 산학협력…총 5부작 구성
[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = 미래에셋증권이 글로벌 금융 애니메이션 '동물원정대2: 검은 그림자를 찾아서'를 공개했다.
미래에셋증권은 글로벌 금융 애니메이션 '동물원정대2: 검은 그림자를 찾아서'를 7일 공개했다고 밝혔다. 총 5부작으로 구성된 이번 애니메이션은 이날부터 미래에셋증권 공식 유튜브 채널 '스마트머니'에서 순차 공개된다.
이번 시즌은 정보 과잉 시대에 출처가 명확한 정보를 바탕으로 스스로 판단하는 힘을 기르는 과정을 모험 이야기 형식으로 구성했다.
콘텐츠는 글로벌 시청자를 대상으로 영어로 제작됐다. 힌디어, 중국어, 일본어, 스페인어 등 총 13개국 언어로 번역된다. 미래에셋증권은 255만명의 구독자를 보유한 유튜브 채널 스마트머니를 통해 콘텐츠를 공개한다.
제작에는 생성형 인공지능(AI) 기술이 활용됐다. 미래에셋증권은 이를 통해 지난 시즌보다 시각 연출과 장면 구성을 확대했다고 설명했다. 이번 시즌에는 신규 캐릭터 2종도 추가됐다.
미래에셋증권은 청강문화산업대학교와 산학협력도 진행했다. 청강문화산업대는 애니메이션 특성화 대학으로, 넷플릭스 애니메이션 '케이팝 데몬 헌터스'와 영화 '킹 오브 킹스', '인사이드아웃2' 등 글로벌 애니메이션 및 영화 제작에 참여한 인재를 배출한 곳이라고 회사 측은 설명했다.
미래에셋증권 관계자는 "이번 동물원정대2는 고도화된 영상 기술을 활용해 시각적 재미를 극대화하는 동시에, 글로벌 시청자들에게 미래에셋의 올바른 투자 철학이 자연스럽게 스며들게 하는 프리미엄 콘텐츠"라며 "앞으로도 혁신적인 금융 콘텐츠를 지속적으로 선보이며 전 세계 시청자들과의 접점을 확대해 나갈 것"이라고 말했다.
dconnect@newspim.com