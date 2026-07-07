미래에셋 'TIGER 반도체커버드콜', 수익률 40.9% 기록

AI 핵심 요약beta
- 미래에셋자산운용이 7일 TIGER 반도체TOP10커버드콜액티브 ETF 성과를 밝혔다.
- 이 ETF는 4월 21일 상장 후 6일 기준 수익률 40.9%를 기록했다.
- 국내 상장 커버드콜 ETF 55종 중 가장 높았고, 개인 순매수 5000억원을 넘겼다.
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SK스퀘어·삼성전기 편입 등 종목 구성 조정
[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = 미래에셋자산운용의 'TIGER 반도체TOP10커버드콜액티브 상장지수펀드(ETF)'가 지난 4월 상장 이후 국내 상장 커버드콜 ETF 가운데 가장 높은 수익률을 기록했다.
미래에셋자산운용은 'TIGER 반도체TOP10커버드콜액티브 ETF'가 지난 4월 21일 상장 이후 6일 수정기준가 기준 수익률 40.9%를 기록했다고 7일 밝혔다. 이는 같은 기간 국내 상장 커버드콜 ETF 55종 가운데 가장 높은 수익률이다.
이 ETF는 삼성전자, SK하이닉스, SK스퀘어, 삼성전기 등 국내 반도체 밸류체인 종목에 투자한다. 개별주식 옵션을 활용한 액티브 커버드콜 전략을 적용해 분배 재원을 확보하면서 시장 상승 구간에서 수익 참여도를 조정하는 방식으로 운용된다.
상장 이후 성과에는 시장 환경에 대응한 종목 구성 조정이 반영됐다. 해당 ETF는 지난 5월 SK스퀘어와 삼성전기를 신규 편입하는 등 반도체 밸류체인 내 편입 종목을 조정했다. 옵션 프리미엄 수익을 확보하면서 반도체 업황 개선에 따른 상승 흐름에 대응하기 위해 일부 종목 비중을 조정했다.
옵션 매도 비중도 시장 상황에 따라 조절한다. 커버드콜 전략은 일반적으로 콜옵션 매도 비중이 높을수록 프리미엄 수익은 늘지만 주가 상승에 따른 수익은 제한된다. 이 ETF는 반도체 업황 개선이 예상되는 국면에서는 옵션 매도 비중을 줄이거나 행사가를 상향 조정하고, 변동성이 확대되는 구간에서는 옵션 매도 비중을 확대해 프리미엄 수익을 확보하는 방식으로 운용된다.
월 분배 구조도 갖췄다. 해당 ETF는 매월 15일 분배금을 지급한다. 미래에셋자산운용은 국내 주식 옵션 프리미엄 수익이 세법상 비과세 대상으로 분류돼 분배금의 상당 부분이 금융소득종합과세 기준인 연 2000만원 금융소득에 포함되지 않는다고 설명했다.
개인 투자자 자금도 유입됐다. 상장 이후 해당 ETF의 누적 개인 순매수 규모는 5000억원을 넘어섰다.
이정환 미래에셋자산운용 전략ETF운용본부장은 "시장 상황에 맞춰 종목 구성과 옵션 전략을 탄력적으로 운용한 점이 상장 이후 성과로 이어졌다"며 "앞으로도 AI 반도체 산업의 성장에 맞춰 성장성과 안정적인 분배를 함께 추구하는 상품으로 운용해 나가겠다"고 말했다.
dconnect@newspim.com