전체기사 최신뉴스 GAM
KSPOT
  • KSPOT
영상
포토
정치
정책·서울
경제
사회
글로벌·중국
해외투자
산업
증권·금융
부동산
전국
문화·연예
스포츠
오피니언
회사소개
사업·광고문의
유료서비스
고객센터
회원

뉴스핌

마이뉴스아이콘
2026.07.07 (화)
KYD 디데이
산업 조선

속보

더보기

나토는 한팀이었다…캐나다 잠수함전서 드러난 K-방산 '원팀' 과제

기사입력 :

최종수정 :

※ 본문 글자 크기 조정

  • 더 작게
  • 작게
  • 보통
  • 크게
  • 더 크게

※ 번역할 언어 선택

AI 핵심 요약

beta
분석 중...
  • 캐나다 정부가 7일 잠수함 사업자로 독일 TKMS를 선정하며 최대 60조원 규모 CPSP에서 한국은 수주에 실패했다
  • 한국은 장보고-Ⅲ 잠수함 실물 운용과 빠른 납기, 대규모 산업협력으로 경쟁했지만 나토 상호운용성과 유럽 공급망 패키지를 앞세운 독일을 넘지 못했다
  • 정부·한화오션·HD현대중공업은 이번 수주전 경험을 바탕으로 국가 단위 패키지 전략과 K-방산 글로벌 경쟁력 강화를 다짐했다

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

韓, 기술·납기·산업협력 총력전에도 독일 TKMS에 고배
나토식 안보 패키지 앞에 기업별 역할 조율 과제도 부각

[서울=뉴스핌] 이찬우 기자 = 최대 60조원 규모의 캐나다 초계잠수함 프로젝트(CPSP) 수주전은 결국 '나토(NATO·북대서양조약기구)는 한팀이었다'는 현실을 확인시킨 무대가 됐다. 한국은 잠수함 기술력과 빠른 납기, 장거리 작전 능력, 대규모 산업협력 패키지를 앞세워 총력전을 펼쳤지만 독일 티센크루프마린시스템(TKMS)에 고배를 마셨다.

이번 수주전은 단순한 잠수함 성능 경쟁이 아니었다. 동맹, 후속 군수지원, 현지 산업 생태계, 장기 운용망을 묶는 국가 단위 패키지 경쟁에 가까웠다. 한국도 정부와 기업이 원팀으로 움직였지만, 나토라는 제도화된 안보 공동체를 등에 업은 독일의 전략적 우위를 넘기에는 한계가 있었다는 평가가 나온다.

캐나다 차기 잠수함 사업 수주전에서 드러난 한국 잠수함과 나토 진영의 경쟁 구도를 형상화한 이미지. [AI일러스트=이찬우 기자]

◆기술·납기 앞섰지만…승부 가른 '나토 상호운용성'

7일 업계에 따르면 캐나다 정부는 차기 잠수함 건조 사업자로 독일 TKMS를 선정했다. CPSP는 캐나다 해군이 운용 중인 빅토리아급 잠수함 4척을 대체하기 위해 다목적 디젤 잠수함을 최대 12척 도입하는 사업이다. 잠수함 계약 규모만 약 20조원, 향후 30년간 유지·보수·정비(MRO) 비용까지 포함하면 총사업 규모는 최대 60조원에 달하는 것으로 추산된다.

한국은 기술적 측면에서 독일에 뒤지지 않는다는 평가를 받아왔다. 한화오션이 제안한 3600t급 장보고-Ⅲ 배치Ⅱ 잠수함은 이미 실물이 건조돼 운용 단계에 들어선 플랫폼이다. 선행 모델인 도산안창호함은 진해에서 괌, 하와이를 거쳐 캐나다 서부 해군기지까지 약 1만4000㎞를 항해하며 장거리 작전 능력과 캐나다 해군과의 상호운용성을 입증했다.

반면 TKMS가 제안한 212CD형 잠수함은 차세대 전투체계와 스텔스 성능 등을 앞세웠지만 아직 실물이 없는 설계 단계다. 캐나다가 2035년 퇴역 예정인 기존 잠수함 전력을 대체해야 하는 만큼 빠른 납기는 한국 측의 주요 강점으로 꼽혔다.

다만 TKMS는 독일과 노르웨이의 주문 물량 일부를 캐나다에 우선 배정하는 방식으로 납기 약점을 만회했다. 당초 계획보다 2년 앞당긴 2034년에 첫 4척을 인도하겠다는 제안을 내놓으며 한국과의 격차를 좁혔다.

결국 승부를 가른 것은 전략적 판단이었다. 마크 카니 캐나다 총리는 TKMS의 플랫폼에 대해 "북극 해역 운용에 최적화돼 있으며, 나토와 완전한 상호운용성을 갖추고 있어 원활한 통신과 정보 공유는 물론 합동 임무 수행도 가능하다"고 밝혔다. 그는 나토 동맹국 잠수함의 3분의 1 이상이 TKMS가 만든 것이라는 점도 언급했다.

카니 총리는 또 "캐나다의 방위산업 기반을 강화하고, 신뢰할 수 있는 동맹국들과의 협력을 심화하며, 캐나다 기업들이 유럽 공급망에 참여할 새로운 기회를 열어줄 것"이라고 설명했다. 캐나다가 독일 잠수함을 선택한 것은 단순 장비 도입이 아니라 나토 해양 안보 체계와 유럽 방산 공급망에 더 깊숙이 편입되는 결정으로 해석된다.

독일 킬에 있는 군함 제조업체 TKMS 조선소에 212A급 잠수함 U-34가 정박해 있다.[사진=로이터 뉴스핌]

◆독일은 '나토 패키지'…한국은 '원팀 전략' 과제

독일과 캐나다는 모두 나토 핵심 회원국이다. TKMS가 수주전에서 손잡은 노르웨이도 나토 회원국이다. 독일은 TKMS 단일 기업의 제안을 넘어 독일·노르웨이 공동 운용 체계, 나토 상호운용성, 북극·북대서양 작전 경험, 유럽 방산 공급망 참여 기회를 하나의 패키지로 제시했다.

한국도 민관이 총력전을 펼쳤다. 한화오션은 2026년부터 2044년까지 700억캐나다달러 이상의 교역·투자와 연간 2만5000개 이상의 일자리 창출을 약속했다. PCL 건설, 블랙베리, 온타리오 조선소 등 67개 현지 기업 및 정부 기관과 양해각서(MOU)도 체결했다.

정부도 수주전을 지원했다. 강훈식 대통령 비서실장과 김정관 산업통상부 장관, 정의선 현대차그룹 회장 등으로 구성된 특사단이 캐나다를 찾아 잠수함 수주 지원에 나섰고, 수소 화물트럭 생산과 충전 인프라 구축 등을 포함한 협력 구상도 제시했다. 이른바 '프로젝트 비버'로 수십억달러 규모의 인센티브를 제안한 것으로 알려졌다.

그럼에도 이번 결과는 '원팀'의 성격 차이를 보여줬다는 분석이 나온다. 한국도 정부와 기업이 함께 뛰었지만, 독일은 나토라는 기존 안보·운용 공동체 안에서 캐나다를 설득했다. 잠수함 성능뿐 아니라 통신, 정보 공유, 합동 작전, 정비, 공급망까지 이미 같은 틀 안에서 연결된 구조를 앞세운 것이다.

수주전 과정에서 한국 기업들이 완전히 하나의 목소리로 움직였는지에 대해서는 아쉬움도 남는다. 한화오션과 HD현대중공업 모두 캐나다 사업 수주를 위해 힘을 보탰지만, 실제 현장에서는 사업 주도권과 기업별 역할을 둘러싼 미묘한 온도 차도 감지됐다. 특정 기업의 성과로 부각될지, 한국 잠수함 산업 전체의 경쟁력으로 묶일지를 두고 조심스러운 분위기가 있었던 것이다.

이는 이번 수주전이 남긴 핵심 과제와 맞닿아 있다. 한국도 '원팀'으로 뛰었지만 나토처럼 제도화된 안보·운용 공동체를 상대로 한 경쟁에서는 기업별 이해관계를 넘어선 더 정교한 국가 단위 패키지 전략이 필요하다는 점이 확인됐다.

한화오션 거제사업장 전경 [사진=한화오션]

◆"독일과 경쟁한 것 자체가 성과"…양사, 재도약 다짐

이번 결과가 한국 잠수함의 경쟁력 부족을 의미하는 것은 아니다. 한화오션은 지난해 프랑스 나발그룹, 스페인 나반티아, 스웨덴 사브 등 유럽 주요 방산업체를 제치고 TKMS와 함께 최종 결선인 숏리스트에 선정됐다. 한국 잠수함 산업이 글로벌 메이저 시장에서 독일과 경쟁하는 수준에 올라섰다는 평가도 나온다.

이재명 대통령도 이날 페이스북을 통해 "비록 이번 캐나다 잠수함 사업에서는 기대한 결과를 얻지 못했지만, 우리 저력을 국제 사회에 다시 한번 분명히 보여줬다"며 "오늘의 경험은 우리 기술을 더욱 고도화하고 경쟁력을 한층 높이는 소중한 밑거름이 되리라 확신한다"고 밝혔다.

한화오션은 입장문을 내고 "캐나다 차기 잠수함 사업 수주를 위해 최선을 다했으나 기대했던 결과를 얻지 못했다"고 밝혔다. 한화오션은 "정부의 전폭적인 지원과 우리 잠수함의 뛰어난 성능, 해군의 성공적인 잠수함 운용 경험을 바탕으로 수주에 혼신의 노력을 기울였지만 NATO 동맹의 벽을 넘어서지 못했다"고 설명했다.

이어 "'진인사(盡人事)'의 자세로 임했기에 많은 아쉬움이 남지만, 이 결과는 전적으로 한화오션의 부족함 때문이라고 생각한다"며 "이번 수주 경쟁을 통해 확인된 과제들을 면밀히 분석해 확실한 대안을 강구하고, K-해양 방산이 글로벌 시장에서 더욱 도약할 수 있는 길을 반드시 찾겠다"고 말했다.

HD현대중공업도 입장문을 통해 "캐나다 잠수함 사업 수주를 위해 마지막까지 최선을 다해 주신 정부와 관계 기관, 기업들과 성원을 보내주신 국민 여러분께 깊은 감사를 드린다"고 밝혔다.

이어 "성과로 이어지지 못한 점은 아쉽지만, 수주를 위해 대한민국이 원팀으로 뛰었던 경험은 우리 K-방산이 크게 도약할 수 있는 든든한 디딤돌이 될 것이라고 확신한다"며 "이러한 경험을 발전시켜 향후 K-방산 수출과 국익 증진이라는 성과를 이뤄낼 수 있도록 최선을 다하겠다"고 덧붙였다.

chanw@newspim.com

GAM - 해외주식 투자 도우미

[뉴스핌 베스트 기사]

사진
삼성전자, 2분기에만 작년 2배 벌어 [서울=뉴스핌] 김정인 기자 = 삼성전자가 올해 2분기 또 한 번 사상 최대 실적을 새로 썼다. 인공지능(AI) 데이터센터 투자 확대가 고대역폭메모리(HBM)를 넘어 서버용 D램과 범용 메모리 수요까지 끌어올리면서 반도체 사업이 전사 실적을 사실상 견인했다. 특히 2분기 영업이익은 지난해 연간 영업이익의 2배를 넘어섰다. 한 분기 만에 지난해 1년 치 이익을 훌쩍 웃도는 수익을 거둔 셈이다. 메모리 가격 상승과 공급 부족이 맞물리면서 실적 체력이 과거 메모리 슈퍼사이클 때와는 다른 수준으로 올라섰다는 평가가 나온다. [AI 인포그래픽=김정인 기자] ◆ 매출·영업익 모두 최대치 경신 삼성전자는 7일 연결 기준 올해 2분기 잠정실적으로 매출 171조원, 영업이익 89조4000억원을 기록했다고 밝혔다. 전 분기 대비 매출은 27.7%, 영업이익은 56.2% 증가했다. 지난해 같은 기간과 비교하면 매출은 129.3%, 영업이익은 1810.3% 급증했다. 이번 영업이익은 지난해 연간 영업이익 43조6011억원의 약 2배 수준이다. 직전 분기인 올해 1분기 영업이익 57조2328억원도 크게 웃돌았다. 매출 역시 1분기 133조8734억원을 넘어 분기 기준 최대치를 다시 경신했다. ◆ AI 투자 확대에 메모리 전방위 수혜 실적 개선의 중심에는 반도체 사업이 있다. 삼성전자는 이날 잠정실적 발표에서 사업부문별 실적을 공개하지 않았지만, 증권가에서는 디바이스솔루션(DS) 부문이 전사 영업이익의 대부분을 차지했을 것으로 보고 있다. 이는 글로벌 빅테크 기업들이 AI 데이터센터 투자를 공격적으로 늘리면서 메모리 수급이 빠르게 개선된 영향이다. 엔비디아 등 주요 AI 반도체 기업을 중심으로 HBM 수요가 늘어난 데 이어, 서버용 D램과 범용 D램, 낸드까지 수요 회복세가 확산됐다. 공급이 수요를 따라가지 못하는 상황도 가격 상승을 부추겼다. 시장조사업체 디램익스체인지에 따르면 지난달 PC용 범용 D램 평균 고정거래가격은 전월 대비 5% 상승하며 조사 시작 이후 최고 수준을 기록했다. 서버용 D램과 HBM도 AI 서버 투자 확대에 힘입어 높은 가격과 수익성을 유지하고 있는 것으로 파악된다. 업계에서는 세계 최대 메모리 생산능력을 갖춘 삼성전자가 이번 사이클의 수혜를 크게 누린 것으로 본다. HBM처럼 고부가 제품 수요가 늘어나는 동시에 범용 메모리 가격도 오르면서 메모리 사업 전반의 이익률이 개선됐다는 분석이다. 서울 서초구 삼성전자 사옥 전경 [사진=뉴스핌DB] ◆ 충당금 반영하고도 90조 육박 이번 실적에서 또 하나의 변수는 반도체 사업부 특별성과급 충당금이다. 증권가는 삼성전자가 2분기 실적에 DS부문 특별성과급 지급을 위한 충당금을 반영했을 것으로 보고 있다. 앞서 삼성전자와 노사는 DS부문 특별성과급 지급에 합의했다. 증권업계에서는 관련 충당금 규모를 10조원 후반대로 추산한다. 이를 감안하면 회계상 비용을 제외한 기준의 2분기 영업이익은 100조원을 넘어섰을 가능성도 거론된다. 충당금 부담을 반영하고도 영업이익이 90조원에 근접했다는 점은 메모리 업황의 강도를 보여주는 대목이다. 단순한 가격 반등이 아니라 AI 인프라 투자 확대가 장기 공급계약과 고부가 제품 판매 확대로 이어지면서 수익 구조 자체가 개선되고 있다는 해석이 가능하다. ◆ 반도체 쏠림 커진 실적 구조 반면 완제품 사업은 반도체와 온도차를 보인 것으로 추정된다. 디바이스경험(DX) 부문은 스마트폰 사업의 계절적 비수기와 부품 가격 상승에 따른 원가 부담으로 수익성이 둔화했을 가능성이 크다. 증권가에서는 스마트폰을 담당하는 모바일경험(MX)·네트워크 사업부의 2분기 영업이익을 5000억~1조원 수준으로 보고 있다. 1분기 신제품 출시 효과가 약해진 데다 주요 부품 가격 상승이 수익성을 압박한 것으로 풀이된다. TV와 생활가전도 수요 회복이 더디면서 실적 개선 폭이 제한적이었을 것으로 분석된다. 증권가에서는 영상디스플레이(VD)·생활가전(DA) 사업부 영업이익을 1000억원 미만으로 추정하고 있다. 삼성디스플레이는 전년 동기와 비슷한 5000억원 안팎, 전장 자회사 하만은 2000억~3000억원 수준의 영업이익을 기록한 것으로 추산된다. kji01@newspim.com 2026-07-07 08:14
사진
호날두 '눈물의 라스트 댄스' [서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 크리스티아누 호날두의 마지막 월드컵이 16강에서 막을 내렸다. 포르투갈은 축구계에서 가장 뜨거운 라이벌 매치 중 하나인 '이베리아 더비(Iberian Derby)'에서 스페인의 벽을 넘지 못하고 고개를 숙였다. 스페인(FIFA 랭킹 2위)은 7일 오전 4시(한국시간) 미국 텍사스주 댈러스 스타디움에서 열린 2026 FIFA 북중미 월드컵 16강전에서 포르투갈(7위)을 1-0으로 제압했다. 스페인은 12년 만에 월드컵 8강 무대를 밟았다. 반면 자신의 6번째 월드컵이자 마지막 무대임을 선언했던 호날두는 눈물을 보이며 씁쓸하게 그라운드를 떠났다. [댈러스 로이터=뉴스핌] 박상욱 기자=포르투갈의 호날두가 7일(한국시간) 북중미 월드컵 스페인과의 16강전을 마치고 눈물을 흘리고 있다. 2026.7.7 psoq1337@newspim.com 양 팀은 4-2-3-1 포메이션으로 맞불을 놨다. 스페인은 미켈 오야르사발을 최전방에 뒀고 다니 올모, 라민 야말 등이 지원했다. 포르투갈은 호날두를 필두로 주앙 펠릭스, 브루노 페르난데스가 공격을 이끌었다. 경기 초반은 스페인이 주도했다. 전반 8분 올모의 찔러주기를 받은 오야르사발이 골키퍼와 독대했으나 슈팅은 골대를 벗어났다. 전반 16분 야말과 알렉스 바에나의 연속 슈팅도 디오구 코스타 골키퍼의 선방에 막혔다. 포르투갈도 반격했다. 전반 37분 호날두의 슈팅이 우나이 시몬 골키퍼에게 막혔고 전반 41분 누누 멘데스의 강력한 슈팅은 수비 맞고 크로스바를 강타했다. 후반전에도 팽팽한 흐름은 이어졌다. 포르투갈은 후반 9분 핵심 수비수 멘데스가 부상으로 쓰러지는 악재를 맞았다. 이후 양 팀은 교체 카드를 던지며 총력전에 나섰다. [댈러스 로이터=뉴스핌] 박상욱 기자=스페인의 특급 조커 미켈 메리노가 7일(한국시간) 북중미 월드컵 포르투갈과의 16강전에서 결승골을 넣고 기뻐하고 있다. 2026.7.7 psoq1337@newspim.com 승부는 용병술에서 갈렸다. 루이스 데 라 푸엔테 스페인 감독의 선택이 적중했다. 후반 45분 프리킥 상황에서 빠르게 공이 전개됐다. 교체 투입된 페란 토레스의 패스를 역시 교체로 들어온 미켈 메리노가 왼발 슈팅으로 연결해 포르투갈의 골망을 흔들었다. 포르투갈은 후반 추가시간 베르나르두 실바의 헤더가 윗그물을 때리며 마지막 기회를 날렸다. 결국 경기는 스페인의 1-0 승리로 종료됐다. 이번 대회에서 토너먼트 잔혹사를 끊고 최고령 득점 기록을 세웠던 호날두는 스페인의 견고한 수비에 묶여 '슬픈 라스트 댄스'를 마쳤다. 대회를 마친 스페인은 개최국 미국과 벨기에의 경기 승자와 8강에서 격돌한다. psoq1337@newspim.com 2026-07-07 06:27

[주요포토]

기사 번역
종목 추적기

S&P 500 기업 중 기사 내용이 영향을 줄 종목 추적

긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
안다쇼핑
Top으로 이동