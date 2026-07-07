한화에어로, 국과연과 국내 개발 무인기 엔진 시제 첫 공개

AI 핵심 요약beta
- 한화에어로스페이스는 7일 국산 무인기 엔진 2종 시제를 처음 공개했다
- 5500파운드 터보팬과 1400마력 터보프롭 등 장수명 무인기 엔진 개발에 성공했다
- 엔진까지 독자 기술로 확보해 무인기 완전 국산화와 수출 경쟁력 강화에 나선다고 했다
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[서울=뉴스핌] 정탁윤 기자 = 한화에어로스페이스가 국방과학연구소(국과연)와 함께 국내 독자 기술로 개발한 무인기 엔진 2종의 시제를 처음으로 공개했다. 미래 전장의 핵심 전력인 무인기 엔진을 국내 기술로 개발해 자주국방을 강화하고 무인기 수출 경쟁력도 선제적으로 확보한다는 계획이다.
한화에어로스페이스는 7일 경남 창원1사업장에서 '국산 장수명 항공엔진 초도시제 지상시험 착수식'을 진행하고, '저피탐 무인편대기용' 5500파운드 터보팬 엔진, '중고도 무인기용' 1400마력 터보프롭 엔진을 공개했다.
그간 단수명 항공엔진으로 분류되는 각종 미사일 엔진은 국과연 주도 하에 한화에어로스페이스를 포함한 국내 업체들이 국내 기술로 개발에 성공해 양산까지 진행하고 있지만, 수천 시간 이상 사용 가능한 장수명 엔진 개발 시제 완성은 이번이 처음이다.
저피탐 무인편대기는 KF-21 전투기와 연계해 정찰, 전자전, 공격 등 다양한 임무를 수행하는 차세대 무인항공체계로 미래 핵심전력으로 평가받는다. 중고도무인기(MUAV)는 장시간 비행하며 광범위한 지역을 감시∙정찰해 우리 군의 정보력을 획기적으로 높여 줄 것으로 기대된다.
이번에 공개된 국산 무인기 엔진들은 조립 완료 후 지상 시운전을 성공적으로 진행 중이다. 향후 개발이 모두 완료되면 기존 국산화에 성공한 기체, 비행제어, 임무장비를 넘어 항공기의 '심장'이라 불리는 엔진까지 국내 독자기술로 확보함으로써 진정한 의미의 무인기 국산화를 달성하게 된다.
김진형 국과연 책임연구원은 "이번 국산 항공엔진 초도시제 완성과 지상시험의 착수는 항공엔진 기술 확보를 향한 진정한 시작"이라며 "앞으로 많은 어려움과 난관이 있을 것으로 예상되지만 우리 손으로 개발한 항공엔진이 대한민국 하늘을 힘차게 날아오르고, 세계 무대에서 당당히 경쟁하는 그 날까지 우리 연구진들은 최선을 다하겠다"고 말했다.
tack@newspim.com