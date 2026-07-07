LG유플러스, KISA와 AI 음성 스팸 차단 강화

AI 핵심 요약beta
- LG유플러스와 KISA가 7일 AI 음성 스팸 대응 협약을 체결했다
- 익시오와 KISA 공공 데이터를 연계해 스팸 발신번호 차단을 고도화한다
- AI 분석과 공공 차단 체계로 보이스피싱 등 사기성 통화 통합 대응 체계를 구축한다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울= 뉴스핌] 정승원 기자= LG유플러스가 한국인터넷진흥원(KISA)과 손잡고 AI 기반 음성 스팸 대응 체계를 구축한다. 양사는 7일 LG유플러스 마곡사옥에서 '음성 스팸 대응 강화를 위한 업무협약'을 체결했다.
협약의 핵심은 LG유플러스의 AI 서비스 '익시오(ixi-O)'와 KISA의 공공 데이터를 연계해 스팸 발신번호 차단 체계를 고도화하는 것이다.
KISA가 보유한 연간 약 1500만 건 규모의 음성 스팸 신고 데이터를 익시오를 통해 분석해 탐지 정확도를 높이고 대응 시간을 단축한다.
음성 스팸은 불법 광고전화 등으로 이용자 불편을 초래할 뿐 아니라 보이스피싱 범죄에 악용될 수 있다. 통화로 직접 연결되는 특성상 이용자가 진위를 즉각 판단하기 어려워 피해 위험이 높다.
실제로 2025년 하반기 휴대전화 음성 스팸 수신량은 상반기 월 평균 2.13통에서 4.26통으로 2배 이상 증가했다.
LG유플러스는 통화 발생 패턴과 스팸 특성을 AI로 분석해 위험도를 예측하고 KISA는 이를 공공 차단 체계와 연계해 신규 스팸 유형에 대한 대응 범위를 확대한다.
익시오는 통화 패턴 기반으로 스팸과 보이스피싱 위험을 안내하고 온디바이스AI를 활용해 통화 중 보이스피싱을 탐지하는 서비스다.
LG유플러스는 경찰청과의 보이스피싱 예방 기술 협력에 이어 음성 스팸까지 대응 범위를 넓혀 사기성 의심 통화 전반에 대한 통합 대응 체계를 구축할 계획이다.
최윤호 LG유플러스 AI사업그룹장은 "이번 협약을 통해 공공 데이터와 AI 기술을 연계해 이용자 보호 역량을 한층 강화할 수 있을 것으로 기대한다"며 "스팸 신고 생태계 활성화에 기여함과 동시에 민관 데이터 선순환 구조를 지속 확대해 고객이 더욱 안전하게 통신 서비스를 이용할 수 있는 환경을 만들어 나가겠다"고 말했다.
origin@newspim.com