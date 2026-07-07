KB국민은행, 보이스피싱 예방 웹예능 공개

AI 핵심 요약beta
- KB국민은행이 6일 보이스피싱 예방·회복 웹예능을 공개했다.
- 실제 피해 사례 기반 상담 형식으로 수법·대응법과 심리 회복을 다뤘다.
- KB금융은 경찰·유관기관과 협력해 피해 차단·상담 지원 체계를 강화했다.
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[서울=뉴스핌] 정광연 기자 = KB국민은행이 보이스피싱 예방과 피해자 회복을 주제로 한 웹예능 콘텐츠를 선보였다.
KB국민은행은 보이스피싱 피해를 줄이고 피해자의 심리적 회복을 돕기 위한 웹예능 'Keep 토킹, Bye 피싱: 보이스피싱 끝내주는 상담소'를 지난 6일 공개했다고 7일 밝혔다.
이번 콘텐츠는 실제 피해 사례를 토대로 구성된 전화 상담 형식으로 제작됐다. 시청자가 보이스피싱 수법을 쉽게 이해하고 대응 방법을 자연스럽게 익힐 수 있도록 기획됐으며, 피해자에게 공감과 위로를 전달하는 데에도 초점을 맞췄다.
방송인 유병재와 정신건강의학과 전문의 오진승이 출연해 다양한 피해 사례를 함께 분석하고, 피해자가 겪는 심리적 충격과 회복 과정에 대해 설명한다. 이를 통해 보이스피싱을 단순 범죄를 넘어 사회적 문제로 바라보고, 피해자에 대한 인식 개선을 유도한다는 취지다.
해당 콘텐츠는 총 2편으로 제작됐다. 1편에서는 공공기관 사칭, 셀프 감금 등 청년층 사례와 카드 배송 사칭 등 중장년층 피해 유형을 다뤘다. 오는 13일 공개될 2편에서는 AI 딥페이크 음성을 활용한 사기와 투자 리딩방 관련 범죄 사례를 소개할 예정이다.
KB국민은행은 보이스피싱 대응에서도 성과를 내고 있다. 지난해 약 1720억원 규모의 고객 피해를 사전에 차단했으며, 경찰과의 협업을 통해 의심 거래 대응 체계를 운영하고 있다. 특히 화성동탄경찰서와 구축한 핫라인을 통해 약 70건의 범죄 관련 인출책 검거를 지원한 바 있다.
KB금융그룹 차원에서도 경찰청, 신용회복위원회와 협력해 전기통신금융사기 예방과 피해 회복을 지원하는 통합 체계를 구축했으며 심리상담 프로그램 운영 비용을 전액 지원하고 있다. 또한 계열사 영업점과 SNS 채널을 활용해 예방 콘텐츠 확산에도 나서고 있다.
peterbreak22@newspim.com