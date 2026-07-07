이건태 의원, 與 최고위원 출마 선언…"李정부와 엇박자 낸 지도부 교체"

[서울=뉴스핌] 배정원 기자 = 이재명 대통령의 대장동 변호인 출신인 '친명(친이재명)' 이건태 더불어민주당 의원이 7일 8·17 전당대회 최고위원 출마를 선언했다.
이 의원은 이날 국회에서 기자회견을 열고 "대통령의 국정 철학과 당의 목소리를 가감 없이 연결하는 강력한 '명통(明通) 창구'가 되겠다"며 이같이 밝혔다.
이 의원은 "자기정치 욕심으로 이재명 정부와 엇박자를 낸 지도부 교체는 당원들의 요구이자 이번 전당대회의 시대정신"이라며 "당정청 간 1㎜의 오차도 허용하지 않겠다"고 말했다.
그는 "대통령 지지율은 고공행진을 하는데 왜 서울시장 선거 등에서 참담한 성적표를 받아 들어야 했는가"라며 "국민과 당원이 민주당에 실망했던 불협화음, 이건태가 최고위원이 되는 순간 흔적도 없이 사라질 것"이라고 주장했다.
그러면서 "국정 성공과 정권 재창출을 강력하게 쟁취하는 최전방 공격수가 돼 대한민국의 위대한 도약에 한 몸 바치겠다"고 강조했다.
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