라메디텍, 신규 레이저기기 'FX-7000M' 식약처 허가 신청

AI 핵심 요약beta
- 라메디텍이 7일 병·의원용 레이저기기 FX-7000M의 식약처 의료기기 허가를 신청했다고 밝혔다.
- FX-7000M은 통증·회복 부담을 줄인 레이저 마이크로 채널링 기술을 적용해 스킨부스터 등 다양한 의료미용 솔루션과 병행 활용 가능하도록 개발했다.
- 라메디텍은 하반기 국내 출시를 추진하며 ECM 기반 미용 솔루션과 연계해 의료미용 제품 포트폴리오를 확대하겠다고 했다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 레이저 의료·미용기기 전문기업 라메디텍이 병·의원용 신규 레이저 의료기기 'FX-7000M'의 식품의약품안전처 의료기기 허가를 신청했다고 7일 밝혔다.
회사에 따르면 FX-7000M은 병·의원 의료환경에 맞춰 개발한 제품으로, 의료기기 기준에 부합하는 성능과 사용 편의성을 갖추도록 설계됐다. 통증 부담이 적고 회복 속도가 빠른 레이저 마이크로 채널링 기술을 접목했으며, 다양한 스킨부스터를 비롯한 의료미용 솔루션과 병행 활용이 가능하다.
최근 미용 의료시장에서는 스킨부스터 등 다양한 피부 개선 시술 수요가 늘면서 의료기관에서 활용할 수 있는 레이저 의료기기에 대한 관심이 높아지고 있다. FX-7000M은 의료진의 시술 목적과 환경에 따라 폭넓게 사용할 수 있도록 개발됐으며, 회사가 추진 중인 ECM 기반 미용 솔루션과 병행 사용할 경우 약물 전달 효율 향상에 도움을 줄 수 있다.
라메디텍 관계자는 "식약처 허가가 완료되는 대로 올 하반기 국내 출시를 추진하겠다"며 "다양한 미용 의료 시술 환경에서 활용할 수 있는 제품으로 시장을 확대해 나갈 것"이라고 밝혔다. 이어 "앞으로도 레이저 의료기기와 ECM 기반 미용 솔루션을 중심으로 의료미용 분야 제품 포트폴리오를 지속 확대하겠다"고 덧붙였다.
nylee54@newspim.com