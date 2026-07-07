화인베스틸, 포스코와 특수강 사업 협력

AI 핵심 요약beta
- 화인베스틸이 7일 포스코와 특수강 사업 협력을 위한 업무협약을 체결했다.
- 양사는 특수강 원재료 공급·기술개발을 협력하고 화인베스틸은 생산·판매, 포스코는 원재료 공급·신규 강종 개발을 맡기로 했다.
- 화인베스틸은 특수강 설비 도입 위해 신규시설투자와 자금조달을 완료했고 이번 협약을 계기로 신사업 속도와 시장지배력 강화를 추진할 계획이다.
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[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 코스피 상장사 화인베스틸이 포스코와 특수강 사업 협력을 위한 업무협약(MOU)을 체결했다고 7일 밝혔다.
양사는 특수강 원재료 공급과 기술개발을 중심으로 협력하기로 합의했다. 화인베스틸은 제품 생산과 개발, 판매 및 시장개척에 집중하고, 포스코는 특수강 원재료의 안정적 공급과 신규 강종 개발을 담당한다.
회사에 따르면 화인베스틸은 지난 6월 초 154억원 규모의 신규시설투자를 결정하고 최근 300억원 규모의 자금조달을 완료했다. 전기차와 신재생에너지 등 첨단 산업의 핵심소재인 특수강 생산 설비 도입을 추진 중이다.
화인베스틸 관계자는 "이번 업무협약 체결은 대·중소기업간 상생 협력의 상징과도 같은 결과"라며 "본 업무협약을 통해 회사가 추진하고 있는 신규사업에 더욱 속도를 낼 수 있을 것"이라고 기대감을 드러냈다. 이어 "빠르고 체계적인 신사업 기반 구축에 최선을 다하여 시장지배력을 더욱 강화하고 미래 성장 잠재력을 확보하는 데 모든 노력을 다하겠다"고 포부를 밝혔다.
한편, 양사는 이번 업무협약을 시작으로 장기적이고 긴밀한 파트너십을 유지하며 상호간 시너지를 지속적으로 창출해 나가며 동반성장의 계기로 삼을 계획이다.
nylee54@newspim.com