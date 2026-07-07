핸디소프트, 캠코 차세대 그룹웨어 구축

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

폴라리스 기안기·문서협업 연동…HWPX·모바일 판서 지원

[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = 핸디소프트가 한국자산관리공사(캠코)에 차세대 그룹웨어 시스템 공급과 구축을 완료했다.

핸디소프트는 캠코에 구축한 차세대 그룹웨어 시스템이 핸디소프트의 그룹웨어 플랫폼과 폴라리스오피스의 '폴라리스 기안기', '공동편집·문서협업' 솔루션을 연동한 통합 업무 플랫폼이라고 7일 밝혔다.

이번 구축은 핸디소프트가 폴라리스그룹에 편입된 이후 양사의 기술을 결합한 공공기관 사업 사례다. 캠코는 국가 자산 관리 업무를 담당하는 금융공공기관이다.

캠코에 구축된 시스템은 핸디소프트 그룹웨어를 기반으로 폴라리스오피스의 폴라리스 기안기와 문서협업 솔루션을 연계했다. 문서 생산, 전자결재, 모바일 확인, 결재 의견 작성, 기록물 이관 등 공공기관의 주요 문서 업무 절차를 하나의 체계로 연결한 것이 특징이다.

핸디소프트 로고. [사진=핸디소프트]

전자결재 서비스에는 폴라리스 기안기가 적용됐다. 해당 서비스는 기존 한글기안기와 같은 수준의 공문서 유통 서비스를 제공하고, 공공 표준 개방형 문서 포맷인 HWPX를 지원한다. 기안기로 생산된 문서는 핸디소프트 기록관 시스템으로 자동 이관되도록 설계됐다.

문서공동편집 기능도 포함됐다. 여러 사용자가 문서를 함께 편집할 수 있도록 해 공공기관의 디지털 전환(DX) 업무에 활용할 수 있도록 했다.

모바일 그룹웨어와 폴라리스 문서협업 솔루션도 연동됐다. 업무용 컴퓨터(PC)에서 기안한 결재문서를 모바일 그룹웨어에서 확인할 수 있도록 문서변환 기능을 적용했다. 결재자는 모바일 화면에서 직접 판서 방식으로 의견을 남길 수 있으며, 판서 내용은 결재 의견에 자동 반영된다.

회의 자료 공유 기능도 구현됐다. 주간보고 등 주요 회의 자료를 폴라리스 문서협업 솔루션에 등록하면 모바일 그룹웨어를 통해 실시간으로 공유하고 열람할 수 있다. 이를 통해 별도 출력물 없이 회의와 보고를 진행할 수 있는 업무환경을 제공한다.

핸디소프트는 이번 구축 사례를 바탕으로 공공기관과 지방자치단체를 대상으로 영업을 확대할 계획이라고 밝혔다. 회사는 행정 효율화와 개방형 문서 환경 전환 수요를 대상으로 그룹웨어와 문서협업 솔루션을 제안하고, 향후 공공기관 디지털 전환(DX) 사업과 인공지능 전환(AX) 사업으로 적용 범위를 넓힌다는 방침이다.

핸디소프트 관계자는 "핸디소프트의 그룹웨어 플랫폼과 폴라리스오피스의 문서 엔진 기술을 결합해 공공기관 업무환경에 적용했다"며 "이번 구축 사례를 기반으로 공공기관과 지방자치단체 대상 영업과 마케팅을 확대하겠다"고 말했다.

핸디소프트는 향후 사명을 '폴라리스AI핸디'로 변경할 계획이다. 회사는 기존 그룹웨어와 협업 솔루션 사업을 기반으로 AI 업무 플랫폼, 클라우드, 서비스형 소프트웨어(SaaS) 분야로 사업 영역을 확대한다는 방침이다.

dconnect@newspim.com