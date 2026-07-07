모트렉스 그룹 MTR, 하나은행 이동형 점포에 전기 승합차 공급

AI 핵심 요약beta
- MTR이 7일 하나은행 이동형 점포에 전기 승합차 CV1을 공급했다고 밝혔다다
- CV1은 ST1 기반 전기 승합으로 찾아가는 금융 플랫폼 구현에 활용돼 이동 약자 지원 등 새로운 서비스 모델로 평가됐다다
- CV1은 V2L 기능으로 점포 운영 전력을 공급하며 MTR은 금융·공공·복지 등 다양한 분야로 전기 승합 플랫폼 공급을 확대하겠다고 밝혔다다
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[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 모트렉스 그룹의 특장 모빌리티 전문기업 MTR이 하나은행의 이동형 은행점포 '움직이는 하나은행'에 현대자동차 ST1 플랫폼 기반 전기 승합차 'CV1'을 공급했다고 7일 밝혔다.
회사에 따르면 이번 프로젝트는 단순 이동식 점포를 넘어 금융 서비스와 전기 모빌리티 기술이 결합된 '찾아가는 금융 플랫폼'이라는 점에서 의미가 있다. 고령화와 지역별 금융 접근성 격차, 이동 약자 지원, 현장 방문형 서비스 수요 확대 등 변화하는 금융 환경에 대응하기 위한 새로운 서비스 모델로 평가된다.
이동형 은행점포 '움직이는 하나은행'에 적용된 CV1은 현대자동차 ST1 플랫폼 기반의 전기 승합차로, 이번 프로젝트에 MTR을 통해 공급됐다. CV1은 전기차 기반의 정숙성과 친환경성을 갖춘 차량 플랫폼으로, 이동형 금융 서비스 운영에 활용 가능한 사례를 확보했다는 점에서 의미가 있다.
또한 CV1은 차량 외부로 전력을 공급할 수 있는 V2L(Vehicle to Load) 기능을 활용해 이동형 점포 내부의 사무 장비, IT기기, 상담 시스템 운영에 필요한 전력을 지원할 수 있다. 이를 통해 이동형 금융 서비스의 실사용성과 운영 효율성을 높이는 데 기여할 수 있다는 설명이다.
MTR은 앞서 경기도 이천시, 충남 서산시·청양군 등에서 현대자동차와 협력해 AI 기반 DRT(Demand Responsive Transport, 수요응답형 교통) 플랫폼과 전기 셔틀 CV1을 활용한 이동형 서비스 사례를 확보한 바 있다.
MTR 관계자는 "이번 사례는 전기 승합차 CV1이 실제 이동형 금융 서비스에 적용된 의미 있는 사례"라며 "앞으로도 금융, 공공, 복지 등 다양한 분야에서 활용 가능한 전기 승합 플랫폼 공급 사례를 확대해 나가겠다"고 말했다.
nylee54@newspim.com