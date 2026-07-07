메디아나, 퓨리오사AI·엑스와이지와 병원 AI 플랫폼 구축

[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 셀바스AI 계열사 메디아나가 AI 반도체 기업 퓨리오사AI, AI 로봇 전문기업 엑스와이지(XYZ)와 손잡고 병원형 피지컬 AI 플랫폼 구축에 나선다고 7일 밝혔다.

메디아나가 축적한 의료 데이터와 병원 운영 인프라를 기반으로 퓨리오사AI의 AI 반도체(NPU), 엑스와이지의 AI 로봇 플랫폼을 결합하는 방식이다. 병원 내 AI 분석과 물류 자동화를 통합하는 의료 AI 플랫폼을 구축해 의료 데이터와 AI 반도체, AI 로봇이 연계되는 병원형 의료 생태계 구축을 추진한다.

회사에 따르면 메디아나와 퓨리오사AI가 추진하는 플랫폼은 병원에서 생성되는 대용량 바이탈 데이터를 실시간으로 분석하기 위해 NPU 기반 AI 추론 환경을 적용한다. 환자의 심전도(ECG), 혈압, 산소포화도(SpO₂) 등 바이탈 데이터를 실시간으로 분석하는 온프레미스(On-Premise) 기반 AI 인프라 구축을 목표로 한다. 메디아나는 4,000병상 이상을 구축한 환자감시장치와 CMS 인프라를 보유하고 있다.

메디아나 로고. [사진=메디아나]

퓨리오사AI는 병원 외부 클라우드를 거치지 않고 의료기관 내부에서 데이터를 처리하는 구조를 적용해 의료 데이터의 보안성과 활용성을 높인다. NPU 기반 AI 추론 기술을 활용해 병원별 AI 분석 환경 구축을 지원하고 병원 내에서 안전하게 AI를 활용할 수 있는 의료 환경 구현을 추진한다.

엑스와이지의 AI 로봇 플랫폼도 연계된다. 병원 내 AI 서버가 환자 상태와 병동 운영 정보를 분석하면 AI 로봇이 검체 및 혈액 이송, 의료물품 운반, 병동 물류, 환자 안내 등 다양한 업무를 수행하는 통합 운영 환경을 구축한다. 병원 내 AI 분석과 물리적 작업이 결합된 피지컬 AI 의료 환경 구현을 목표로 한다.

메디아나는 이번 플랫폼 구축을 계기로 기존 의료기기 판매 중심 사업에서 AI 플랫폼과 소프트웨어를 결합한 사업 구조로 영역을 확대할 계획이다. AI 분석 솔루션과 소프트웨어 라이선스, 구독형 서비스 등 반복형 수익모델을 단계적으로 확대해 고부가가치 소프트웨어 매출 및 플랫폼 사업 비중을 높여 나간다는 방침이다.

윤승현 메디아나 사장은 "메디아나가 축적해 온 의료 데이터와 병원 인프라를 기반으로 퓨리오사AI의 AI 반도체 기술, 엑스와이지의 AI 로봇 기술을 결합한 병원형 피지컬 AI 플랫폼 구축을 추진하고 있다"며 "의료기관이 안전하게 AI를 활용할 수 있는 의료 환경을 구축하고 의료 AI 플랫폼을 새로운 성장축으로 육성하겠다"고 말했다.

nylee54@newspim.com