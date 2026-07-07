밸로프, '라스트오리진' 일본 팝업 운영

AI 핵심 요약beta
- 밸로프가 7일 일본서 라스트오리진 팝업스토어를 운영했다고
- 게임 IP 기반 굿즈·피규어·음원·애니 사업을 일본서 확대하고 있다고
- 향후 국내에서도 오프라인 행사 등 IP 사업과 상품 라인업을 늘릴 계획이라고
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
한정 굿즈·전용 페이지 제공
[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = 밸로프가 일본에서 게임 '라스트오리진' 팝업스토어를 운영하며 게임 지식재산권(IP) 기반 2차 저작물 사업을 확대하고 있다.
밸로프는 일본 서브컬처 콘텐츠 유통 기업 멜론북스(Melonbooks)와 협력해 지난 6월 13일부터 라스트오리진 팝업스토어를 운영하고 있다고 7일 밝혔다. 팝업스토어는 이달 26일까지 진행된다.
이번 행사는 밸로프가 지난 6월 발표한 자사 게임 IP 기반 2차 저작물 사업 확대 전략의 일환이다. 밸로프는 당시 라스트오리진을 포함한 보유 게임 IP를 활용해 피규어, 굿즈, 음원, 애니메이션 등 관련 사업을 넓히겠다는 계획을 밝힌 바 있다.
팝업스토어는 '제1차 연합 총력전'을 콘셉트로 구성됐다. 현장에서는 멜론북스 콜라보 한정 굿즈를 비롯한 라스트오리진 관련 상품을 선보이고 있다. 밸로프는 팝업스토어와 연계해 라스트오리진을 소개하는 전용 페이지도 공개했다. 해당 페이지에서는 게임 IP와 캐릭터 정보를 확인할 수 있다.
일본 자회사 G.O.P가 운영하는 게임 플랫폼 Pmang에서는 라스트오리진 캐릭터 '티타니아 프로스트' 피규어 특설 페이지를 이날 개설한다. 밸로프는 특설 페이지를 통해 피규어의 상세 정보와 캐릭터 관련 콘텐츠를 소개할 예정이다.
밸로프는 앞서 공개한 티타니아 피규어에 이어 신규 피규어도 다수 제작하고 있다. 관련 정보는 순차적으로 공개할 계획이다.
회사는 일본에서 진행한 2차 저작물 사업 경험을 바탕으로 국내에서도 오프라인 행사를 포함한 IP 사업을 준비하고 있다. 라스트오리진을 비롯한 자사 IP 기반 굿즈와 피규어 상품 라인업도 확대할 방침이다.
밸로프 관계자는 "지난달 발표한 2차 저작물 사업 확대 전략에 맞춰 관련 프로젝트를 순차적으로 선보이고 있다"며 "게임 IP를 활용한 콘텐츠와 신규 프로젝트를 통해 이용자 접점을 넓혀가겠다"고 말했다.
dconnect@newspim.com