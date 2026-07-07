라온시큐어, '옴니원 디지털 ID' GS인증 1등급 획득

국가 모바일 신분증 적용 기술 기반…공공·민간 신원 인증 확대

ISO 국제표준 기반 최고등급 획득…디지털 인증 품질 검증

DID 기반 신원·자격 인증 플랫폼…보안성과 편의성 강화

[서울=뉴스핌] 이나영 기자= AI 보안·인증 플랫폼 기업 라온시큐어는 블록체인 기반 신원·자격 인증 통합 플랫폼 '옴니원 디지털 ID(OmniOne Digital ID)'가 한국정보통신기술협회(TTA)로부터 소프트웨어 품질인증(GS) 1등급을 획득했다고 7일 밝혔다.

GS인증은 소프트웨어진흥법에 근거해 과학기술정보통신부 고시에 따라 운영되는 국가 공인 소프트웨어 품질인증 제도다. 실제 운영환경과 유사한 시험환경에서 기능적합성과 성능효율성, 보안성, 신뢰성 등을 종합적으로 평가한다. 이 가운데 GS인증 1등급은 ISO/IEC 국제표준을 기반으로 한 시험을 통과한 제품에 부여되는 최고 등급이다.

회사 측은 이번 인증을 통해 공공과 민간에서 활용해 온 디지털 신원·자격 인증 기술의 품질과 안정성을 국가 공인 기준에서도 확인받았다고 설명했다.

[사진=라온시큐어]

옴니원 디지털 ID는 모바일로 발급된 신원·자격 정보를 안전하게 보관하고, 제출된 정보의 진위와 유효성을 실시간으로 검증할 수 있도록 지원하는 디지털 신원 인증 플랫폼이다. 이용자는 모바일에서 신원과 자격 정보를 발급·보관·제출할 수 있으며, 검증기관은 제출된 정보의 진위와 유효성을 실시간으로 확인할 수 있다. 이를 통해 종이 증명서나 실물 카드 기반 인증 절차의 불편과 위·변조 위험을 줄일 수 있다는 것이 회사의 설명이다.

플랫폼은 분산신원인증(DID) 기술을 기반으로 사용자가 자신의 신원·자격 정보를 직접 관리할 수 있도록 설계됐다. 필요한 정보만 선택적으로 제출할 수 있어 개인정보 보호와 편의성을 함께 높였다고 회사는 설명했다.

옴니원 디지털 ID는 공공과 교육, 자격 인증 등 다양한 분야에서 활용되고 있다. 국내 약 4500만 명을 대상으로 하는 국가 모바일 신분증 발급 시스템에 적용됐으며, 인도네시아와 코스타리카 등 해외 디지털 신원 실증 프로젝트에도 활용됐다. 또한 국내 180여 개 대학의 DID 기반 국제학생증 발급을 비롯해 중앙대학교 디지털 학생증, 국기원 품단증 서비스 등에도 적용되고 있다.

라온시큐어는 이번 GS인증 1등급 획득을 계기로 공공과 국방, 금융, 교육 분야는 물론 일반 이용자가 활용하는 생활 서비스까지 디지털 자격증명 생태계를 확대해 나간다는 계획이다.

이정아 라온시큐어 대표는 "개인의 신원과 자격, 권한이 안전하게 증명되고 다양한 서비스와 연결될 때 디지털 인증의 활용 가치도 커질 것"이라며 "공공과 민간, 일상 서비스를 아우르는 디지털 신뢰 인프라 확대를 위해 기술 개발을 지속해 나가겠다"고 말했다.





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