집중호우 때 DMZ 지뢰 남하 우려… 합참 "임진강·한탄강 일대 각별 경계"

AI 핵심 요약beta
- 합참이 7일 접경지역 집중호우 때 DMZ 지뢰 유실 가능성을 경고했다.
- 임진강·한탄강 등 하천 따라 남측 유입 우려가 있다고 밝혔다.
- 의심 물체는 접촉하지 말고 즉시 군부대나 경찰에 신고해야 한다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
"임진강·북한강 등 남북 공유하천 직결 구조"
"미상 물체 발견 시 접촉 금지… 군·경 즉시 신고"
[서울=뉴스핌] 오동룡 군사방산전문기자 = 합동참모본부는 접경지역 집중호우 시 비무장지대(DMZ) 내 매설된 북한 지뢰가 유실돼 남측 지역으로 유입될 가능성이 있다며 대국민 안전 주의를 당부했다.
합참은 7일 "접경지역 일대에 집중호우가 발생할 경우, 유실된 지뢰가 하천을 통해 이동할 우려가 있다"며 "특히 남북 공유하천 인근 활동 시 각별한 주의가 필요하다"고 밝혔다.
현재 DMZ 일대에는 한국전쟁 이후 매설된 북한 지뢰가 다량 잔존한 상태다. 문제는 일부 지뢰 매설 지역이 임진강, 한탄강, 화강, 북한강, 인북천 등 남북을 가로지르는 하천 유역과 연결돼 있다는 점이다. 이들 하천은 모두 한강 하구로 이어지는 수계 구조를 갖고 있어, 집중호우 시 지뢰가 하류로 이동할 가능성이 상존한다.
실제 군 당국은 과거에도 장마철 집중강우 이후 유실 지뢰가 하천을 따라 이동하거나 하천변·농경지 인근에서 발견된 사례가 반복돼 왔다고 설명했다. 특히 급류 형성 시 토사와 함께 지뢰가 떠내려오면서 예상치 못한 지역에서 발견되는 경우가 있어 위험성이 크다.
합참은 "국민들께서는 접경지역 및 하천 주변에서 활동할 경우 지뢰로 의심되는 미상 물체를 발견하면 절대로 접촉하지 말아야 한다"며 "즉시 인근 군부대나 경찰서에 신고해 달라"고 강조했다.
군 관계자는 "유실 지뢰는 외형 식별이 어렵고, 충격에 민감한 상태일 가능성이 있다"며 "호기심이나 확인을 위한 접근 자체가 치명적인 사고로 이어질 수 있다"고 말했다.
gomsi@newspim.com