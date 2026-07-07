에이비온, 우성윤 부사장 3만 2620주 장내 매수

AI 핵심 요약beta
- 에이비온 우성윤 부사장이 7일 자사주를 매수했다
- 글로벌 임상 중인 바바메킵이 임상 2상서 높은 ORR과 PFS를 보였다
- 에이비온은 iRAC 플랫폼 등 파이프라인 R&D로 기업가치 제고를 추진한다
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[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 에이비온의 우성윤 부사장이 자사 보통주 3만 2620주를 장내 매수했다고 7일 밝혔다.
회사에 따르면 우 부사장의 보유 주식 수는 지난 4월 29일 기준 6만 7991주에서 10만 611주로 증가했다. 지분율은 0.08%에서 0.11%로 0.03%포인트 올랐다. 이번 매수는 핵심 파이프라인의 개발 성과와 장기 성장성에 대한 자신감을 반영한 것이다.
에이비온은 비소세포폐암 치료제 후보물질 바바메킵(ABN401)의 글로벌 임상을 진행 중이다. 지난달 미국임상종양학회(ASCO) 2026에서 발표한 임상 2상 결과에 따르면 바바메킵은 객관적반응률(ORR) 55%를 기록했다. 반응지속기간(DoR) 중앙값은 전체 환자군에서 14.5개월, 치료 경험이 없는 환자군에서는 19.9개월이었다. 무진행생존기간(PFS)도 치료 경험이 없는 환자군에서 10.2개월을 기록했다.
회사는 차세대 항체-인터페론베타 접합체(iRAC) 플랫폼과 항체 기반 신약 개발도 추진하고 있다. 주요 파이프라인의 연구개발 진전과 글로벌 기술이전(LO) 기회 확대를 통해 기업가치를 높인다는 계획이다.
에이비온 관계자는 "이번 자사주 매수는 회사의 기술 경쟁력과 핵심 파이프라인의 사업화 가능성에 대한 확신"이라며 "주요 개발 과제와 글로벌 사업개발 성과를 통해 기업가치를 지속적으로 높이겠다"고 말했다.
nylee54@newspim.com