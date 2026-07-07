한화생명, 치매보험에 자가진단 서비스 더했다…"조기 발견·예방 지원"

AI 핵심 요약beta
- 한화생명이 7일 치매 고객에 기억콕콕 서비스를 무료 제공했다.
- 이 서비스는 한화생명 H치매간병보험과 연계했다.
- 모바일 자가진단으로 조기 발견과 예방을 돕는다.
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[서울=뉴스핌] 이윤애 기자 = 한화생명이 치매 보장 니즈가 높은 고객을 대상으로 모바일 기반 두뇌건강 자가진단 서비스인 '기억콕콕 서비스'를 무료로 제공한다고 7일 밝혔다.
이번 서비스는 한화생명이 지난 1일 출시한 '한화생명 H치매간병보험'과 연계해 치매 케어 영역을 보장 이후 단계에서 조기 발견과 예방 영역으로 확장하기 위해 마련됐다. 한화생명 H치매간병보험은 합리적인 보험료와 간편고지 유형 확대를 통해 치매·간병 보장 접근성을 높인 상품이다.
'기억콕콕 서비스'는 디지털 인지건강 전문기업 이모코그와 협력해 제공하는 모바일 테스트다. 고객은 담당 보험설계사(FP) 등을 통해 접속 링크를 받아 별도 앱 설치 없이 5분 이내에 검사를 완료할 수 있다. 혜택은 선착순으로 제공된다.
검사는 특정 범주에 속하는 단어를 기억해 맞히거나, 제시된 기호에 해당하는 숫자를 빠르게 찾는 방식으로 구성됐다. 화면을 쉽게 읽고 조작할 수 있도록 시니어 친화적인 사용자환경·사용자경험(UX/UI)을 적용해 고령층의 이용 편의성도 높였다.
전문성도 강화했다. 치매 전문 의료진과 연구진이 연구개발에 참여했으며, 인지 기능 저하를 파악하는 핵심 지표인 기억력과 판단·수행능력 중심으로 문항을 구성했다. 이를 통해 일상 속에서 치매 위험 신호를 보다 빠르게 확인할 수 있도록 돕는다는 설명이다.
검사 결과는 이모코그의 인지건강 평가 알고리즘을 기반으로 분석·점수화된다. 고객은 자신의 결과를 또래 평균과 비교해 확인할 수 있으며, 현재 상태에 맞는 생활습관 가이드도 제공받을 수 있다.
한화생명 관계자는 "이번 기억콕콕 서비스 제공은 질병 발생 이후의 보장을 넘어 조기 발견과 예방이라는 실질적인 혜택을 제공하기 위한 것"이라며 "앞으로도 치매 극복이라는 사회적 노력에 발맞춰 고객의 건강한 일상을 돕는 다양한 지원을 이어가겠다"고 말했다.
yunyun@newspim.com