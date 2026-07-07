삼성화재, 대학생 광고대회 협업 마무리…2030 소통 아이디어 발굴

AI 핵심 요약beta
- 삼성화재가 7일 대학생 광고대회 후원 프로젝트를 마쳤다고 밝혔다
- 올해 KOSAC에 5453명 참여해 1425편 출품, 총 16개 팀을 시상했다
- 젊은 소비자 시각의 보험 아이디어로 브랜드 소통 방향성을 넓혔다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 박가연 기자 = 삼성화재는 '대한민국 대학생 광고대회(KOSAC)'에 1학기 후원사로 참여해 진행한 '2030세대의 일상에 보험을 더하다' 프로젝트를 마쳤다고 7일 밝혔다.
지난 3월 대학 정규 수업과 연계해 시작된 이번 프로젝트는 약 4개월간 진행됐다. 문화체육관광부가 주최하고 한국광고총연합회가 주관했으며, 지난달 26일 우수팀 선발을 끝으로 마감했다.
이번 프로젝트는 젊은 소비자 시각에서 삼성화재 상품과 서비스를 재해석하고, 실제 브랜드 커뮤니케이션에 적용 가능한 아이디어를 발굴하고자 기획됐다. 그간 공공기관 중심으로 진행되던 KOSAC에 민간기업이 후원사로 참여하면서, 대학생들이 실무 마케팅 과제를 직접 경험할 수 있는 계기를 마련했다는 평가다.
국내 최대 규모 산학연계 광고 공모전인 올해 KOSAC에는 전국 142개 대학에서 총 5453명의 학생이 참여해 1425편의 기획안을 출품했다. 삼성화재는 '건강보험'과 '보험 선물하기' 서비스를 주제로 심사를 진행했으며, 서류심사와 지역·전국대회를 거쳐 ▲대상 1팀 ▲금상 2팀 ▲은상 4팀 ▲동상 5팀 등 총 16개 우수 팀을 선정했다.
이 외에도 공모전에서는 보험을 위험 보장 수단에 한정하지 않고, 일상 속 자기관리와 미래 준비를 위한 금융 솔루션으로 변주한 다양한 아이디어가 제시됐다. 삼성화재 측은 이 같은 제안들이 젊은 소비자층과의 접점을 넓히고 새로운 커뮤니케이션 방향성을 제시했다는 점에 의의가 있다고 전했다.
삼성화재 관계자는 "이번 협업은 대학생들의 참신한 시각을 바탕으로 소비자에게 보험을 보다 친숙하게 전달할 수 있는 방안을 모색한 기회였다"며 "앞으로도 다양한 세대와 소통하며 고객 관점의 브랜드 경험을 지속해서 만들어 나가겠다"고 말했다
eoyn2@newspim.com