손보협회, 기상산업기술원과 '기후보험 종합 포털' 구축 업무협약

AI 핵심 요약beta
- 손해보험협회와 기상산업기술원이 7일 기후보험 포털 구축 협약을 맺었다.
- 기상기후데이터와 손해보험 정보를 결합해 통합 정보를 제공한다.
- 지수형 보험 판정과 지급조회로 보험금 처리와 상품개발을 돕는다.
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[서울=뉴스핌] 이윤애 기자 = 손해보험협회와 한국기상산업기술원이 기상기후데이터와 손해보험 정보를 결합한 '기후보험 종합 포털' 구축에 나선다.
손해보험협회는 7일 서울 종로구 손해보험협회 16층 대회의실에서 한국기상산업기술원과 '기상기후데이터 활용 기후보험 종합 포털 구축을 위한 업무협약'을 체결했다고 밝혔다.
이날 협약식에는 권병근 손해보험협회 본부장과 김정현 한국기상산업기술원 본부장 등이 참석했다.
이번 협약은 이상기후로 인한 자연재해 피해가 증가하면서 보험을 통한 대비와 데이터·통계 활용 수요가 커진 데 따른 것이다. 양 기관은 기상청의 기상기후데이터와 기후보험 정보를 결합한 포털을 공동 구축해 기후보험 관련 정보를 통합 제공할 계획이다.
이번 사업은 한국기상산업기술원이 추진하는 '2026년 기상기후데이터 활용 지원사업'의 일환으로 진행된다. 기술원은 포털 구축 사업수행기관 선정과 구축 비용을 지원하고, 손해보험협회는 보험업계의 활용 수요를 반영해 포털 구축을 추진한다.
포털은 지수형 기후보험의 보상조건 충족 여부를 자동으로 판정해 신속한 보험금 지급을 지원하는 역할을 맡는다. 또 기상청과 손보협회, 보험사 시스템을 API로 연계해 데이터 허브 기능을 수행하고, 보험사의 보상업무 효율화와 신규 상품 개발을 지원할 예정이다.
이와 함께 풍수해보험 등 기후보험의 보험금 지급조건과 지급 현황 조회, 보험 특화형 기상통계 집적 기능도 제공한다. 손보협회는 이를 통해 소비자의 기후보험 이해도와 접근성을 높이고, 기후위기에 대한 실질적인 대비를 지원한다는 방침이다.
손해보험협회 관계자는 "이번 포털 구축을 통해 기후위기에 대응하는 보험 인프라가 한층 강화될 것"이라며 "손해보험업계는 앞으로도 기상기후데이터를 활용해 기후보험 활성화에 힘쓰겠다"고 말했다.
yunyun@newspim.com