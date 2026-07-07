한국예탁결제원, 임직원 참여형 AI 에이전트 제작 경진 대회 개최

AI 핵심 요약beta
- 한국예탁결제원은 7일 'KSD AX Challenge 2026' 대회를 시작했다고 밝혔다
- 임직원이 AIWORKS로 사내 업무 효율화용 AI 에이전트를 직접 개발해 평가·선정한다
- 우수작은 전사에 공개해 AI 활용 문화를 확산하고 디지털·AI 전환을 선도할 계획이다
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[서울=뉴스핌] 김가희 기자 = 한국예탁결제원은 지난달 29일부터 약 1.5개월간 임직원 참여형 AI 에이전트 제작 경진 대회 'KSD AX Challenge 2026'를 진행한다고 밝혔다.
7일 한국예탁결제원에 따르면 해당 대회는 내부 업무망 생성형 AI 서비스인 AIWORKS(아이웍스)를 이용해 실제 업무 환경에서 활용할 수 있는 AI를 임직원이 직접 개발하는 방식이다.
효율적 대회 운영을 위해 개인단위 참가 방식으로 진행하며, 사내 업무 수행 중 반복·중복 문의와 같은 불편함을 개선해 사내 업무 효율화에 중점을 두고 대회를 운영한다.
참가자는 AIWORKS 포털 내 '나만의 에이전트 만들기' 기능을 활용해 AI 에이전트 직접 구현하며, 제출된 에이전트는 사내 전문가 그룹과 전 직원 사용 경험을 기준으로 평가해 우수작을 선정한다. 한국예탁결제원은 하반기 오픈 예정인 메신저 기반 AI 챗봇 및 전사 범용 에이전트에 이를 적용할 계획이다.
한국예탁결제원은 이번 대회를 단순한 경진 대회로 끝내지 않고, 우수작을 전사에 공개해 전 직원의 AI 접근성 개선 및 활용 문화를 조성함으로써 AX 가속화를 위한 초석으로 활용할 예정이다.
또한 자본시장 인프라 기관으로서 고객 만족도 제고를 위해 지속적으로 AI 기술을 결합한 혁신 서비스를 발굴하고, 디지털·AI 전환 선도할 계획이라고 전했다.
rkgml925@newspim.com