행안부, 여름철 재난안전 생활형 홍보 확대...'사물궁이'·남양유업과 협업

AI 핵심 요약beta
- 행정안전부가 7일 여름철 자연재난 대비 대국민 홍보를 확대했다
- 유튜브·우유팩·도심 전광판을 활용해 재난 행동요령을 일상에서 접하도록 했다
- 민관 협업으로 생활밀착형 홍보를 강화해 국민 참여와 인명피해 예방을 도모했다
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[서울=뉴스핌] 김지나 기자 = 행정안전부가 여름철 집중호우와 태풍 등 자연재난에 대비해 유튜브, 우유팩, 도심 전광판 등 생활 밀착형 매체를 활용한 대국민 재난안전 홍보를 확대한다.
행정안전부는 기후변화로 여름철 자연재난 위험이 커짐에 따라 국민들이 일상 속에서 재난안전 정보를 쉽게 접하고 행동요령을 자연스럽게 익힐 수 있도록 민관 협업을 통한 홍보를 강화한다고 7일 밝혔다.
행안부는 기존 홈페이지 등 공공매체 중심 홍보에서 벗어나 기상정보 수시 확인, 위험지역 접근 자제, 대피경로 사전 확인 등 국민 행동요령을 일상생활 속에서 쉽게 접할 수 있도록 다양한 민간 채널을 활용할 계획이다.
우선 구독자 100만 명 이상을 보유한 유튜브 채널 '사물궁이'와 협업해 재난성 호우의 개념과 집중호우 시 국민행동요령을 소개하는 콘텐츠를 제작한다. 딱딱한 재난 정보를 만화 캐릭터 등을 활용해 친숙하게 전달할 예정이다.
남양유업과도 협업해 대표 제품인 '1등급 아침에 우유(900㎖)' 측면에 여름철 자연재난 행동요령을 담는다. 해당 제품은 7월부터 8월 말까지 총 140만 개가 한정 판매되며, 오는 8일부터 전국 소매점에서 구매할 수 있다.
유동인구가 많은 서울 명동과 코엑스 등 자유표시구역의 대형 전광판도 홍보에 활용된다.
행안부는 공식 캐릭터 '다행이'를 활용한 재난 대응 영상을 송출해 출퇴근길과 일상 속에서 국민들이 자연스럽게 재난 대응 요령을 익힐 수 있도록 지원할 방침이다.
윤진호 행정안전부 자연재난대응국장은 "올여름 자연재난으로 인한 인명피해를 예방하기 위해서는 정부의 철저한 대비만큼이나, 국민들의 적극적인 참여가 중요하다"며 "출퇴근이나 등하교, 편의점 이용 등 일상 속에서 재난대비 행동요령을 자연스럽게 접할 수 있도록 민관 협업을 통한 생활밀착형 홍보를 지속적으로 확대해 나가겠다"고 말했다.
abc123@newspim.com