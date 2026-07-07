7~9월 수난사고 집중…기상 확인·구명조끼 착용 등 안전수칙 지켜야

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소방청, 최근 3년 분석 결과 7월 평균 2587건으로 연중 최다

[서울=뉴스핌] 김지나 기자 = 소방청이 여름 휴가철과 집중호우 시기를 맞아 물놀이와 침수로 인한 수난사고가 급증하고 있다며 기상 상황 확인과 안전수칙 준수를 당부했다.

소방청은 최근 3년간 수난사고 구조 현황을 분석한 결과 여름철인 7월부터 9월까지 사고가 집중되는 것으로 나타났다고 7일 밝혔다.

시원한 계곡. [사진=경기도]

분석 결과 월평균 수난사고 구조 건수는 7월이 2587건으로 가장 많았고, 이어 8월 1753건, 9월 883건 순으로 집계됐다. 특히 최근 3년간 7월에는 매년 2400건 이상의 수난사고가 발생해 연중 가장 위험한 시기로 분석됐다.

사고 유형별로는 침수사고와 물놀이 사고가 가장 큰 비중을 차지했다.

최근 3년간 침수사고는 2023년 2558건, 2024년 2302건, 2025년 2215건 발생했으며, 물놀이 사고도 각각 928건, 1273건, 950건으로 집계됐다. 이 밖에도 수상 표류와 계곡·급류 사고, 차량 침수, 선박 조난 등 다양한 수난사고가 발생한 것으로 나타났다.

이에 따라 소방청은 전국 주요 물놀이 장소와 수난사고 위험지역을 중심으로 '119시민수상구조대'를 운영하며 사고 예방과 초기 대응을 강화하고 있다.

119시민수상구조대는 지난 6월 12일부터 8월 31일까지 전국 275개소에서 운영된다. 운영 장소는 해수욕장 79곳을 비롯해 해변 11곳, 하천 79곳, 강 39곳, 계곡 53곳, 저수지 9곳 등이다.

구조대는 익수자 구조뿐 아니라 수변 안전순찰, 위험요인 제거, 안전지도 등을 수행하며 해수욕장과 하천, 계곡에서는 위험지역 출입 통제와 구명조끼 착용 안내, 기상 악화 시 대피 유도 등을 중점적으로 실시한다.

소방청은 국민들에게 물놀이 전 반드시 기상정보와 현장 안전상황을 확인하고 안전요원이 배치된 장소를 이용할 것을 당부했다.

또 음주 후 물놀이와 야간 입수는 삼가고, 어린이는 반드시 보호자의 시야 안에서 물놀이를 해야 한다고 강조했다.

집중호우나 기상특보가 발효될 경우에는 하천변 산책로와 계곡, 지하차도, 하상주차장 등 침수 우려 지역에 접근하지 말고 위험이 예상되면 즉시 안전한 장소로 이동해야 한다고 덧붙였다.

최용철 소방청장 직무대행은 "7월과 8월은 물놀이 이용객 증가와 집중호우가 겹치면서 수난사고 위험이 높아지는 시기"라며 "기상상황을 수시로 확인하고, 위험지역 접근을 피하며, 물놀이 시 구명조끼 착용 등 기본 안전수칙을 반드시 지켜주시기 바란다"고 당부했다.

abc123@newspim.com