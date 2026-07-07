에스코넥, 삼성SDI 말레이시아 1차 협력사 등록

AI 핵심 요약beta
- 에스코넥은 7일 삼성SDI 말레이시아 1차 협력사로 등록했다.
- AI 데이터센터용 고출력 원형배터리 부품 공급체계를 구축했다.
- BBU 수요 증가 속 글로벌 배터리 시장 진출을 본격화했다.
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[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 배터리 부품 제조업체 에스코넥이 삼성SDI 말레이시아 법인의 1차 협력사 등록을 완료했다. AI 데이터센터용 배터리 시장 진출을 본격화한다.
7일 에스코넥은 삼성SDI 말레이시아 법인의 1차 협력사 등록을 마쳤다고 밝혔다. 이로써 AI 데이터센터용 고출력 원형배터리 핵심 부품의 현지 공급 체계를 구축했다.
회사에 따르면 삼성SDI 말레이시아 법인은 소형전지의 글로벌 생산 거점으로서 최근 AI 데이터센터용 배터리백업유닛(BBU) 시장 확대에 대응하기 위해 고출력 원형배터리 생산라인을 구축 중이다. 에스코넥은 지난해 말 말레이시아 현지 법인을 설립한 후 삼성SDI 생산 거점에 원형배터리 핵심 부품을 공급할 수 있는 생산 및 품질 체계를 확보했다.
글로벌 AI 데이터센터 투자 확대로 안정적인 전력 공급을 위한 BBU 수요가 빠르게 증가하고 있다. 이에 따라 고출력 원형배터리와 핵심 부품 시장도 지속적인 성장이 예상된다.
에스코넥 관계자는 "삼성SDI 말레이시아 법인의 1차 협력사 등록은 글로벌 공급망 확대를 위한 중요한 이정표"라며 "말레이시아 생산 거점을 기반으로 AI 데이터센터용 배터리 시장 성장에 적극 대응하고 글로벌 고객사와의 협력을 지속 확대해 나가겠다"고 말했다.
nylee54@newspim.com