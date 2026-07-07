국가공무원인재개발원-국회입법조사처 맞손…공직사회 입법·정책 역량 강화

AI 핵심 요약beta
- 국가공무원인재개발원은 7일 국회입법조사처와 공직사회 입법·정책 역량 강화를 위한 업무협약을 체결했다
- 양 기관은 입법·행정 분야 강의 지원과 공동 교육훈련 프로그램 개발·데이터 공유·공동 세미나 개최 등 협력을 확대하기로 했다
- 국가공무원인재개발원장은 이번 협약을 통해 공무원의 현안 진단과 해결 능력을 키워 국민 삶에 실질적으로 기여하는 공직자를 양성하겠다고 밝혔다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 김지나 기자 = 국가공무원인재개발원과 국회입법조사처가 공직사회의 입법·정책 역량 강화를 위해 협력체계를 구축한다.
국가공무원인재개발원은 7일 국회입법조사처와 교육훈련 및 입법·정책 분야 협력 기반 마련을 위한 업무협약(MOU)을 체결했다고 밝혔다.
이번 협약은 디지털 대전환 등 급변하는 행정환경에 대응해 공직자의 정책 기획과 입법 역량을 높이고 주요 정책과제 발굴과 현안 해결 능력을 강화하기 위해 마련됐다.
양 기관은 협약에 따라 ▲입법·행정 분야 전문인력 강의 지원 및 협력 ▲교육훈련 프로그램 공동 개발·활용 ▲교육 및 입법·정책 연구를 위한 데이터 공유 ▲공동 세미나 개최 등 다양한 분야에서 협력을 확대해 나갈 계획이다.
임채원 국가인재원장은 "이번 협약은 두 기관 간 협력을 넘어 공무원들이 우리 사회의 현안을 진단하고 해결책을 마련할 수 있는 입법·정책 역량을 키우는 데 의미가 있다"며 "앞으로도 국민의 삶에 실질적인 도움이 되는 공직자를 양성해 나가겠다"고 말했다.
abc123@newspim.com