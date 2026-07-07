합수본, 투표용지 인쇄업자 소환…선관위 공급계약 과정 확인

AI 핵심 요약beta
- 검찰·경찰 합동수사본부가 7일 투표용지 인쇄업자와 선관위 관계자를 참고인으로 소환해 조사했다.
- 합수본은 인쇄·공급 계약 및 실제 납품 과정, 송파·강남구 선관위의 선거 당일 대응 과정을 확인하고 있다.
- 관악·서대문·강서·중랑·마포구 선관위의 인쇄 비율 상향 결정 과정도 파악해 투표용지 부족 원인을 규명하고 있다.
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[서울=뉴스핌] 홍석희 기자 = 6·3 지방선거 투표용지 부족 사태를 수사하는 검찰·경찰 합동수사본부(합수본)가 투표용지 인쇄업자와 지역 선거관리위원회 관계자들을 참고인으로 소환했다.
7일 법조계에 따르면 합수본은 이날 투표용지 인쇄업자 1명을 참고인 신분으로 불러 조사한다.
합수본은 인쇄업자에게 선관위와 투표용지 공급 계약을 체결한 과정과 실제 납품 과정 전반 등을 확인할 것으로 보인다.
또한 합수본은 송파구·강남구 선관위 관계자를 불러 선거 당일 대응 과정을 파악할 계획이다.
투표용지 인쇄 비율을 50% 이상으로 상향해 용지 부족 사태가 발생하지 않았던 관악·서대문·강서·중랑·마포구 선관위 관계자도 참고인 신분으로 불렀다.
합수본은 해당 선관위가 어떤 의사결정 과정을 거쳐 인쇄매수 상향을 결정했는지 확인할 방침이다.
hong90@newspim.com