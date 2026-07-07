엑스플러스, '토이 스토리' 협업 제품 판매 호조…"전국 팝업 확대"

AI 핵심 요약beta
- 엑스플러스가 7일 디즈니코리아와 협업한 토이 스토리 제품의 판매 호조를 밝혔다.
- 토이 스토리 5 팝업스토어서 가족·MZ세대 반응이 좋았다.
- 이달부터 주요 백화점으로 오프라인 유통 채널을 넓히기로 했다.
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맥세이프 톡·타포린 키링 인기…라이프스타일 굿즈 호응
'토이 스토리 5' 개봉 효과…캐릭터 굿즈 수요 확대
[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 라이프스타일 기업 엑스플러스가 디즈니코리아와 협업한 '토이 스토리' 테마 제품이 오프라인 팝업스토어에서 좋은 반응을 얻으며 유통 채널 확대에 나선다고 7일 밝혔다.
현재 엑스플러스의 '토이 스토리' 협업 제품은 현대백화점 판교점과 더현대 서울에서 운영 중인 '토이 스토리 5' 팝업스토어를 비롯해 성수동 '토이 스토리' 팝업스토어에서 판매되고 있다. 회사는 영화 '토이 스토리 5' 개봉과 맞물려 캐릭터 굿즈 수요가 늘면서 가족 단위 고객과 MZ세대를 중심으로 판매 호조를 이어가고 있다고 설명했다.
이번 협업 제품은 실생활에서 활용도가 높은 라이프스타일 상품 중심으로 구성됐다. 맥세이프 쉐이커 톡과 미니 타포린 백 키링, 리무버블 스티커, 미니 데코 스티커, 마우스패드 등을 선보였으며, 우디·버즈·제시·알린·랏소·미스터 포테이토헤드 등 '토이 스토리' 대표 캐릭터 디자인을 적용했다.
이 가운데 캐릭터 파츠가 움직이는 맥세이프 쉐이커 톡과 실제 타포린 소재를 적용한 미니 타포린 백 키링은 디자인과 실용성을 갖춘 제품으로 소비자들의 관심을 받고 있다. 리무버블 스티커와 미니 데코 스티커 역시 스마트폰과 노트북, 태블릿 등 다양한 디지털 기기를 꾸밀 수 있는 아이템으로 호응을 얻고 있다.
엑스플러스는 오프라인 판매 채널도 확대할 계획이다. 이달부터 현대백화점 대구점과 부산점을 비롯해 신세계백화점 대구점·광주점·대전점, AK플라자 등 전국 주요 백화점 팝업스토어에 순차적으로 입점할 예정이며, 추가 유통 채널 확보도 추진하고 있다.
엑스플러스 관계자는 "영화 '토이 스토리 5' 개봉 이후 캐릭터 테마 제품에 대한 관심이 높아지면서 팝업스토어에서도 기대 이상의 소비자 반응을 확인하고 있다"며 "실용성과 디자인을 갖춘 협업 제품을 지속 선보이는 한편 다양한 오프라인 유통 채널을 통해 소비자 접점을 확대해 나갈 계획"이라고 말했다.
nylee54@newspim.com