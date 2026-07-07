KB라이프, 'KB 세번의 약속 e연금보험 Plus' 출시

AI 핵심 요약beta
- KB라이프가 최저적립액을 보증하는 온라인 전용 연금보험을 7일 출시했다
- 이 상품은 납입 완료·가입 10년·연금 개시 시점에 최저 적립금을 세 번 보증한다
- 비과세 혜택과 온라인 간편 가입으로 노후자산 설계와 세금 부담 완화를 돕는다
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[서울=뉴스핌] 이윤애 기자 = KB라이프는 가입 시 약속한 최저계약자적립액을 주요 시점마다 보증하는 온라인 전용 연금보험 'KB 세번의 약속 e연금보험 Plus(무)'를 출시했다고 7일 밝혔다.
이 상품은 보험료 납입 완료 시점과 가입 후 10년 경과 시점, 연금 개시 시점 등 세 차례에 걸쳐 최저계약자적립액을 보증하는 것이 특징이다. 시장금리와 공시이율 변동에 따라 적립금 규모가 달라질 수 있는 연금보험의 불확실성을 줄이고, 고객이 보다 예측 가능하게 노후자산을 설계할 수 있도록 한 상품이다.
예를 들어 40세 남성이 5년 동안 매월 50만원씩 총 3000만원의 보험료를 납입할 경우, 납입 완료 시점에는 3150만원, 가입 후 10년 시점에는 3960만원, 연금 개시 시점에는 4609만원의 최저계약자적립액이 보증된다.
다만 연금 개시 시점의 최저계약자적립액은 연금개시 연령 60세와 공시이율 2.5%를 기준으로 산출한 금액이다. 실제 금액은 공시이율 등에 따라 달라질 수 있다.
세제 혜택도 기대할 수 있다. 해당 상품은 관련 세법상 요건을 충족할 경우 보험차익에 대한 비과세 혜택을 받을 수 있어, 안정적인 노후자산 마련과 세금 부담 완화를 함께 고려할 수 있다.
가입 편의성도 높였다. 고객은 KB라이프 홈페이지를 통해 온라인으로 간편하게 가입할 수 있으며, 보험료는 신용카드와 체크카드로 납입할 수 있다.
KB라이프 관계자는 "이번에 출시한 온라인 연금보험은 고객이 가입 시점부터 미래의 자산 규모를 예측할 수 있도록 설계한 상품"이라며 "앞으로도 고객이 안정적으로 노후를 준비할 수 있는 금융 솔루션을 지속적으로 선보이겠다"고 말했다.
yunyun@newspim.com