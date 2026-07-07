암 생존율 상승에 연 진료비 10조 돌파…악사손보, 생활비 지급 암보험 판매

AI 핵심 요약beta
- AXA손해보험이 7일 암보험 상품을 출시했다.
- 암 생존율은 높아졌지만 진료비 부담은 2019년 대비 37.7% 늘었다.
- 새 상품은 암 진단·치료·생활자금까지 장기 보장을 제공한다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 박가연 기자 = 의료기술 발달과 조기검진 확대로 암 생존율이 상승하는 반면 치료 기간 장기화와 치료 방식 다양화로 암 진료비 부담은 지속해서 증가하고 있다.
보건복지부와 국립암센터가 발표한 '2023년 국가암등록통계'에 따르면 2019~2023년 암 진단 환자의 5년 상대생존율은 73.7%로 나타났다. 이는 2016~2020년 대비 2%포인트 상승한 수치로 암 환자 10명 중 7명 이상이 5년 이상 생존함을 의미한다.
반면 암 치료에 따른 진료비 부담은 가중되는 추세다. 건강보험심사평가원 조사 결과 암 환자의 연간 진료비는 2019년 7조3765억원에서 2023년 10조1552억원으로 37.7% 증가했다. 암이 진단 이후 장기적인 치료와 관리가 필요한 질병으로 인식되면서 치료비 외에 ▲소득 공백 ▲간병비 ▲생활비 등 전반적인 경제적 대비의 필요성이 커졌다.
AXA손해보험(악사손보)의 '(무)AXA나를지켜주는암보험Ⅱ(갱신형)'은 암 진단 초기부터 치료와 회복 단계별로 대비할 수 있도록 설계됐다. ▲위암 ▲폐암 ▲대장암 등 주요암과 갑상선암·기타 피부암 등 유사암 진단 시 최초 1회에 한해 가입 연령별 보장한도에 따라 최대 5000만원의 진단금을 기본 보장한다.
특약 가입 시에는 ▲암 수술 ▲항암 방사선 ▲항암 약물 치료 등 주요 암 치료비를 진단 후 최대 10년간 연 1회 한도로 보장하며 전이암 진단금도 최초 1회 보장한다. 암 진단 후 생활자금 특약에 가입하면 최대 5년간 매월 최대 100만원까지 보험금을 지급해 투병 기간 중 발생하는 소득 공백과 생활비 부담을 덜 수 있게 했다.
가입 가능 연령은 최대 80세까지이며 당뇨나 고혈압 등 만성질환이 있는 경우에도 일정 조건을 충족하면 간편심사를 통해 가입할 수 있다. 이 외에 통풍, 대상포진 진단금은 물론 알츠하이머병, 루게릭병, 파킨슨병 등 노인성 질환에 대한 진단금 보장도 특약으로 선택할 수 있다.
AXA손해보험 관계자는 "암은 치료 후에도 재발이나 전이 가능성이 있어 장기간의 관찰과 추가 치료가 필요하다"며 "보험의 역할도 치료비 보장을 넘어 치료 과정 전반의 생활 안정을 지원하는 방향으로 확대되는 추세"라고 말했다.
eoyn2@newspim.com